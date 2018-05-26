Суббота, 26 Мая 2018 14:50

АрмИнфо. Глава офиса связи НАТО на Южном Кавказе, доктор Розария Пульизи посетила Национальный исследовательский университет обороны МО РА.

Как сообщает пресс-служба ведомства, кандидат исторических наук Бениамин Погосян представил гостье деятельность и структуру НИУО. На встрече участники обменялись мнениями о последних внутриполитических процессах в Армении и приоритетах ее внешней политики.

Доктор Пульизи высоко оценила роль НИУО, созданного по модели Национального университета обороны США, как платформы для оборонно-безопасного диалога в академическом формате в целях проведения экспертных обсуждений с Вашингтоном, Москвой и Брюсселем.