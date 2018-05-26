Суббота, 26 Мая 2018 14:47

АрмИнфо.Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян 25 мая принял делегацию Армянской ассоциации юристов США.

Как сообщает пресс-служба МИД Арцаха, министр иностранных дел приветствовал решение Армянской ассоциации юристов США о проведении 29-ого ежегодного форума в Арцахе. Он отметил важность непосредственного ознакомления с процессами, происходящими в стране и налаживания прямых контактов с профильными структурами республики.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно правовых аспектов процессов международного признания Арцаха и урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Масис Маилян высоко оценил принятую в январе 2016 года резолюцию Армянской ассоциации юристов США об объявлении своей официальной политикой обеспечение содействия международному признанию Арцаха в качестве независимого и суверенного государства. В этом контексте стороны обсудили пути и методы сотрудничества между внешнеполитическим ведомством Арцаха и Армянской ассоциацией юристов США и проведение экспертных консультаций с целью повышения эффективности применения правовых механизмов в реализации внешнеполитических задач республики.

Масис Маилян также наградил Армянскую ассоциацию юристов США памятной медалью, посвященной 30- летию карабахского движения.