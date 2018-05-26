Суббота, 26 Мая 2018 14:44

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в Тбилиси президент Армении Армен Саркисян 26 мая встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Как сообщает пресс-служба президента, Саркисян с удовлетворением отметил, что за 25 лет дипломатических отношений армяно-финляндские отношения постоянно развиваются. Президент РА подчеркнул важность продолжения политического диалога на высоком уровне и пригласил своего финского коллегу посетить Армению. По словам Армена Саркисяна, Армения и Финляндия, будучи небольшими странами, имеют много общего, что создает основу для расширения сотрудничества.

В свою очередь, президент Финляндии заявил, что внимательно следил за недавними изменениями в Армении и рад мирному разрешению ситуации в Армении. В ходе встречи стороны коснулись также перспектив сотрудничества в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, а также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам.