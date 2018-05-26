Суббота, 26 Мая 2018 12:11

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили по случаю национального праздника Грузии - 100-летия восстановления государственной независимости.

Как передает пресс-служба правительства, Никол Пашинян пожелал премьеру Грузии крепкого здоровья и дальнейших успехов в его

ответственной деятельности, а народу Грузии - мира и благополучия. "Уверен, что дружественные отношения между нашими народами, как и

высокий уровень нынешних межгосударственных отношений между Арменией и Грузией и впредь будут служить во благо наших государств", -

говорится в послании.

Напомним, первый официальный визит Никола Пашиняна в Грузию в статусе премьер-министра Армении намечен на 30- 31 мая.

Отметим, что сегодня, 26 мая Грузия отмечает 100-летие восстановления государственной независимости. В рамках юбилейных торжеств предусмотрено проведение более 200 мероприятий. В этом году праздник отметят с большим размахом, так как он приурочен к 100-летнему юбилею провозглашения Первым демократическим правительством Грузии во главе с Ноэ Жордания независимости страны в 1918 году. Первая независимая республика просуществовала два с половиной года - до февраля 1921 года, когда в страну вошли части Красной армии, установив советскую власть.

"Успех Грузии признает весь мир, в Европе Грузия считается страной-лидером "Восточного партнерства", и мы считаем, что 100-летний юбилей независимости встречаем очень достойно. Нас ожидает еще много работы и главная задача - мирное развитие нашей страны. Мы уверены, что шаг за шагом достойно выполним эту миссию", - заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили на правительственном заседании.

Власти Грузии ждут по случаю праздника беспрецедентное число зарубежных гостей высокого уровня. Администрация главы государства сообщала, что Тбилиси 26 мая посетят президенты семи стран. По данным местных СМИ, среди приглашенных главы Польши, Словакии, Латвии, Финляндии, Армении - Анджей Дуда, Андрей Киска, Раймондс Вейонис, Саули Ниинисте и Армен Саркисян. Также ожидается участие в праздничных мероприятиях главы Еврокомиссии Жан- Клода Юнкера и министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана. Некоторые из гостей, в частности, президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Армении Армен Саркисян, уже прибыли в грузинскую столицу.