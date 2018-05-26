Суббота, 26 Мая 2018 12:09

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в Тбилиси президент Армении Армен Саркисян 25 мая провел встречу с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

Согласно сообщению пресс-службы президента РА, в ходе встречи Армен Саркисян выразил признательность президенту Маргвелашвили за

приглашение принять участие в мероприятиях, посвященных 100-летию восстановления грузинской государственности, и проявленное теплое отношение. Он отметил, что через несколько дней Армения также будет отмечать 100-летие Первой Республики. По словам президента РА, для двух народов в основе этих исторических юбилейных событий заложены идеи свободы, которые продолжают оставаться и сегодня.

Армен Саркисян оценил армяно-грузинские отношения как добрососедские и партнерские, которые продолжают динамично развиваться в атмосфере взаимного доверия. "Активный межгосударственный диалог, исторически

базирующийся на традиционной дружбе и взаимопонимании наших народов, создают серьезные предпосылки для обозначения все новых направлений партнерства", - сказал Армен Саркисян.

Главы двух государств коснулись и последних изменений в Армении и перспектив развития армяно-грузинских отношений. Они выразили уверенность, что стороны совместными усилиями в состоянии не только сохранить существующее, но и придать новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству, подняв его на качественно новый уровень.

В ходе теплой и непосредственной беседы Армен Саркисян пригласил грузинского коллегу посетить Армению.

Отметим, что в рамках рабочего визита в Тбилиси президент Армении Армен Саркисян встретился и с бывшим премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили. Встреча, согласно грузинским СМИ, носила частный характер. Армена Саркисяна и Бидзину Иванишвили связывают многолетние дружеские отношения.