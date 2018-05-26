Суббота, 26 Мая 2018 11:50

АрмИнфо.Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился накауне с президентом Армении Арменом Саргсяном. Об этом сообщает "Грузия онлайн " со ссылкой на пресс-службу администрации правительства Грузии.

Глава грузинского правительства поздравил Армена Саргсяна с утверждением на должность и поблагодарил его за визит в Грузию.

Георгий Квирикашвили отметил, что братская Армения, как и Грузия, отмечает 100-летие независимости и эта дата для обеих стран имеет особое значение.

На встрече премьер-министр подчеркнул важность многовековых, тесных и дружеских отношений с Арменией и выразил надежду, что сотрудничество в разных сферах будет более динамичным.

"Для меня большая честь быть сегодня здесь и праздновать 100-летие большой победы с моими братьями", - заявил президент Армении и поблагодарил Георгия Квирикашвили за теплый прием.

Армен Саргсян подтвердил желание углубить существующие связи.

На встрече было отмечено, что стабильность двух стран принесет благополучие в регионе. Георгий Квирикашвили пожелал успеха новому правительству Армении.