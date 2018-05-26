Суббота, 26 Мая 2018 09:58

АрмИнфо.24 мая сего года в интернете появилась распространенная пранкерами якобы от имени Премьер-министра РА Никола Пашиняна фальсифицированная запись его телефонной беседы с Министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.

Национальный исследовательский университет обороны признает в деле развития демократии важность права свободы слова и распространения информации с применением современных цифровых технологий.

Вместе с тем, Национальный исследовательский университет обороны считает абсолютно недопустимым использование имени главы исполнительной власти РА в целях различных манипуляций. Подобные деяния наносят вред международному миру и безопасности.

Напомним, что российские пранкеры Лексус и Вован от имени премьер-министра Армении Никола Пашиняна позвонили в Форин офис Великобритании и провели разговор с его главой Борисом Джонсоном, который в разговоре заявил о том, что правительство «почти на 100% уверено» в виновности России в отравлении Скрипалей. Как пишет британская Times, русские пранкеры сообщили редакции газеты о том, что г-н Джонсон, по-видимому, не осознавал, что этот звонок - розыгрыш вплоть до того момента, когда они высказали предположение о том, что Кремль поддерживает Джереми Корбина (лидер парламентской оппозиции – ред.), хотя они, скорее всего, понимали, что подобного рода пикантная новость может оказаться неотразимой.

Не отреагировал Джонсон на восхищенное отношение своего собеседника к его непристойному стихотворению о президенте Турции (в нем он назвал г-на Эрдогана «дрочилой» из Анкары) и не заметил никакого подвоха. Русские пранкеры считают, что их разоблачил какой-то специалист Министерства иностранных дел Великобритании, контролировавший их разговор, а произошло это после того, как они предположили, что президент Украины использует традиционные способы борьбы с похмельем в качестве противоядия. Именно после этого разговор был закончен.

Как пишет Times, карьера Бориса Джонсона отмечена разного рода ляпами, и поэтому облегчением для Форин офиса стало то, что на этот раз обошлось без них. –0--