Пятница, 25 Мая 2018 20:07

АрмИнфо. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Никола Пашиняна в связи с избранием на пост главы армянского правительства.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе исполнительного органа РА, Мэй приветствовал стремление Пашиняна в деле укрепления позиции Армении в качестве демократического государства, где основательно зафиксированы принципы прав человека, основополагающих прав и верховенства закона. "Вы можете ожидать от Великобритании практического содействия по реализации усилий в вышеуказанных сферах. Мы готовы поделиться нашим опытом с Вашим правительством, на пути становления государственных институтов и гражданского общества во благо Армении и ее народа. Армяно-британские отношения уже крепки, однако хотела бы видеть их еще большее укрепление, в том числе, в торговой, инвестиционной и в сфере межпарламентского взаимодействия. Надеюсь, сможем вместе работать и на международной арене для противостояния международным вызовам, а также в направлении стимулирования всеобщих ценностей", - говорится в послании Мэй.