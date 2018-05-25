Пятница, 25 Мая 2018 19:59

АрмИнфо. . Спикер армянского парламента Ара Баблоян на встрече с содокладчиком мониторинговой комиссии ПАСЕ по Армении Юлией Лёвочкиной представил последние политические процессы в Армении.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе армянского парламента, Баблоян констатировал, что последние события в стране свидетельствуют о том, что в Армении привержены демократическим ценностям. "Для нас важно обеспечение стабильности и безопасности в стране", - сказал он, и в этом контексте заметил, что Армения на протяжение лет шаг за шагом выполняла обязательства, взятые перед Европой и привержена и дальше расширять и укреплять взаимодействие.

В свою очередь Левочкина отметила важность разрешения ситуация в Армении мирным путем посредством взаимопонимания.

На встрече обсуждались такие вопросы как проведение в стране внеочередных парламентских выборов, защита прав человека.

Говоря о внеочередных выборах, Баблоян заметил, что все вопросы должны быть приняты посредством обсуждений. Говоря о программах правительства, спикер подчеркнул, что те проекты, которые будут направлены на развитие страны, получат поддержку парламентского большинства.