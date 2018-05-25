Пятница, 25 Мая 2018 19:51

АрмИнфо. Во французском городе Бук-Бель-Эр стартовали мероприятия, проводимые в рамках фестиваля "Дни Арцаха во Франции", которые будут продолжены до 30 мая.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД НКР, на торжественной церемонии открытия участвовали Постоянный представитель Республики Арцах во Франции Ованнес Геворгян, мэр города Бук-Бель-Эр, бывший депутат, член-учредитель Круга дружбы Франция-Арцах Ришар Малие, мэр города Ле-Пен-Мирабо Моник Слисан, консул РА в Марселе Рубен Харазян, председатель координационного совета армянских союзов Южных регионов Франции Орор Брунан, члены городского совета Бук-Бель-Эра, представители общественных организаций и журналисты.

В рамках недельной программы запланирована организация выставки фотографий и графических работ, посвященной Арцаху, показ документальных фильмов о ситуации в Арцахе, а также сотрудничестве между дружественными городами Бук-Бель-Эр и Аскеран в области культуры и сельского хозяйства.