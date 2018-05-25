Пятница, 25 Мая 2018 19:36

АрмИнфо. Вопросы защиты прав граждан и уголовно-правовой защиты обсудили сегодня в ходе встречи Генпрокурор Армении Артур Давтян и содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ по Армении Джузеппе Галати и Юлия Лёвочкина.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Генпрокуратуры, на повестке встречи также были: объективность и полноценность расследование зафиксированных преступлений, а также прокурорский надзор их законности.

Давтян подчеркнул, что в рамках Конституционных полномочий миссией Генпрокуратуры было обеспечение верховенства права. Он также проинформировал, что начаты производства по всем сообщения о нарушениях, зафиксированных в ходе собраний, и в полицейских участках при участии и контроле прокуроров проходили мероприятия по обеспечению соблюдения прав граждан. Особое внимание было уделено правовой оценке по препятствованию профессиональной деятельности журналистов в ходе собраний.

Собеседники обменялись мнениями о реформах, протекающих в сфере судебно-правовой системы и их векторе.