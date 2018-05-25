Пятница, 25 Мая 2018 19:20

АрмИнфо. Министр по чрезвычайным ситуациям РА Грачья Ростомян принял делегацию Программ развития ООН (ПРООН), возглавляемую постоянным представителем ПРООН Шомби Шарпом.

Как сообщает пресс-служба МЧС, стороны обсудили вопросы, касающиеся установки в Армении противоградовых радиолокационных станций и модернизации гидрометеорологической системы, процессов по управлению рисками стихийных бедствий в Армении, а именно: процесс правильного и безопасного хранения и дальнейшей ликвидации пестицидов и опасных химических веществ, существующих в стране, в частности, на заводе "Наирит" и Нубарашенской свалке твердых отходов. В этом ключе Ростомян подчеркнул необходимость дать проблемам окончательное решение>.

Согласно источнику, в ходе встречи стороны также обсудили организационные вопросы по проведению в Армении 26 по 27 июня Региональной конференции ООН по снижению рисков от стихийных бедствий, в которой примут участие представители государственного и частного секторов Азии и Южного Кавказа. По завершению встречи Ростомян пригласил делегацию принять участие в мероприятии под названием <День сопротивления бедствиям> по случаю 30-летия Спитакского землетрясения, который пройдет с 4 по 6 декабря в Армении.