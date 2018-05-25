Пятница, 25 Мая 2018 18:59

АрмИнфо. В Арцахе состоялся форум Союза армянских юристов США.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе офиса Омбудсмена Арцаха, мероприятие было организовано при сотрудничестве с офисом защитника прав человека НКР, и прошло в Шуши 24-25 мая.

В рамках визита в Арцах, делегация Союза провела встречи с высшим руководством НКР.