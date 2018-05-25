|Ереван и Париж подчеркивают важность еще большего углубления особенных отношений
|Тереза Мэй выразила готовность оказать содействие правительству Пашиняна
|Ара Баблоян: Для нас важно обеспечение стабильности и безопасности в стране
|Во французском городе Бук-Бель-Эр отмечаются "Дни Арцаха"
|Глава МИД Франции в Ереване проведет встречи с высшим руководством страны
|Вопросы защиты прав граждан обсудили Генпрокурор Армении и содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ
|В Министерстве по чрезвычайным ситуациям обсудили вопросы, касающиеся управления рисками стихийных бедствий в Армении
|В Арцахе состоялся форум Союза армянских юристов США
|В ООН представлена позиция Арцаха по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта
|Содокладчики мониторинговой комиссии ПАСЕ посетили Полицию Армении
|Председатель комиссии НС по внешним связям и руководитель офиса по связям НАТО на Южном Кавказе обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|В НАТО подчеркнули важность мирного урегулирования карабахского конфликта
|Заместитель премьер-министра и глава делегации ЕС в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Ара Баблоян: Депутат Ален Симонян письменно отозвал свое прошение об отставке
|Министр юстиции и содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ обсудили перспективы сотрудничества
|Министр: Работа по проверке всех горнорудных месторождений Армении начнется в самое ближайшее время
|Грузия открывает транспортный коридор из России в Армению
|Минобороны совместно с центром кибербезопасности Hi-Tech объявляет конкурс среди призывников летнего сезона
|В Ереване прошло 27-ое заседание попечительского совета Всеармянского фонда "Айастан".
|ВОЗ окажет консультационную поддержку Армении в вопросе расширения страхового компонента в сфере здравоохранения
|Эдуард Шармазанов спикеру Словакии: Международное признание независимости Арцаха не имеет альтернативы
|Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении изучает ситуацию, сложившуюся на Сотском месторождении
|Армен Ашотян предложил зафиксировать в программе нового правительства переходные положения Соглашения ЕС-Армения, которые вступят в силу 1 июня
|Никол Пашинян представил нового главу Генштаба Армении
|Эдмон Марукян: Мы несем ответственность за работу, а также за удачи и неудачи нового правительства
|Мамедъяров: Азербайджан готов установить хорошие отношения с Арменией после "восстановления своей территориальной целостности"
|Мамедъяров считает смехотворным предложение о возвращении Арцаха за стол переговоров
|Ваграм Багдасарян: Наша партия будет готовиться к парламентским выборам в 2022 году
|Эдмон Марукян: Члены РПА не подвергаются политическим гонениям и вендеттам
|Армен Саркисян призвал изучить письменный ответ по вопросу его гражданства
|Армен Сакисян: Между Арменией и Диаспорой существует множество барьеров
|Вопросы соблюдения прав человека в ВС РА обсудили министр обороны Армении и содокладчики по мониторингу ПАСЕ
|Министр юстиции Армении и посол Италии в РА обсудили вопросы сотрудничества в судебно-правовой сфере
|Президент Армении сегодня отправится в Грузию
|Шармазанов ответил председателю турецкого парламента
|Хатия Деканоидзе: У нового правительства Армении все получится
|Глава НС Армении убежден: Все политические силы посредством обсуждения должны решить вопрос проведения внеочередных выборов
|Lydian Armenia приветствует призывы реформирования горнорудной отрасли
|Ара Баблоян: Вопрос смены председателя РПА не стоит на повестке партии
|Центp искусств Гафесчян подвел итоги образовательной программы «Переосмысли скульптуру», проведенной при поддержке Beeline
|Грайр Товмасян не намерен подавать в отставку с поста главы КС
|Глава МИД Армении: Ереван внимательно следит за обсуждениями в Кнессете Израиля по Геноциду армян
|Глава МИД: В отношениях между Арменией и Евросоюзом достигнут серьезный прогресс
|Мнацаканян: Один из важнейших приоритетов Армении сегодня - возвращение Арцаха за стол переговоров
|Президент Армении: Важнейшая задача Всеармянского фонда "Айастан" сегодня - консолидация Армении и Диаспоры
|Пашинян: Одной из важнейших наших политических задач сегодня является неприкосновенность права граждан РА на формирование власти
|Артак Давтян назначен на должность главы Генштаба ВС Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 25 мая
|Валерий Осипян: Любое проявление коррупции будет строго наказано
|Мовсес Акопян назначен главным военным инспектором Армении
|Мовсес Акопян освобожден от должности Главы Генштаба ВС Армении
|Министр ИД обсудил с содокладчиками Мониторинговой комиссии ПАСЕ внутриполитическую ситуацию в Армении
|Премьер-министр произвел назначения в Министерстве финансов РА
|Оганес Азизян покинул должность заместителя министра экономического развития и инвестиций
|Никол Пашинян встретился с Гарегином Чугасзяном, последний прекратил голодовку
|Президент Армен Саркисян и содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ обсудили внутриполитические события в Армении
|Президент Армении принял руководителя аппарата Генерального секретаря Международной организации Франкофонии
|Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию ПАСЕ
|Арестован брат начальника охраны экс-главы Полиции Армении
|Суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Хачатура Гичяна
АрмИнфо. В Арцахе состоялся форум Союза армянских юристов США.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе офиса Омбудсмена Арцаха, мероприятие было организовано при сотрудничестве с офисом защитника прав человека НКР, и прошло в Шуши 24-25 мая.
В рамках визита в Арцах, делегация Союза провела встречи с высшим руководством НКР.
|Ереван и Париж подчеркивают важность еще большего углубления особенных отношений
|Тереза Мэй выразила готовность оказать содействие правительству Пашиняна
|Ара Баблоян: Для нас важно обеспечение стабильности и безопасности в стране
|Во французском городе Бук-Бель-Эр отмечаются "Дни Арцаха"
|Глава МИД Франции в Ереване проведет встречи с высшим руководством страны
|Вопросы защиты прав граждан обсудили Генпрокурор Армении и содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ
|В Министерстве по чрезвычайным ситуациям обсудили вопросы, касающиеся управления рисками стихийных бедствий в Армении
|В Арцахе состоялся форум Союза армянских юристов США
|В ООН представлена позиция Арцаха по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта
|Содокладчики мониторинговой комиссии ПАСЕ посетили Полицию Армении
|Председатель комиссии НС по внешним связям и руководитель офиса по связям НАТО на Южном Кавказе обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|В НАТО подчеркнули важность мирного урегулирования карабахского конфликта
|Заместитель премьер-министра и глава делегации ЕС в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Ара Баблоян: Депутат Ален Симонян письменно отозвал свое прошение об отставке
|Министр юстиции и содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ обсудили перспективы сотрудничества
|Министр: Работа по проверке всех горнорудных месторождений Армении начнется в самое ближайшее время
|Грузия открывает транспортный коридор из России в Армению
|Минобороны совместно с центром кибербезопасности Hi-Tech объявляет конкурс среди призывников летнего сезона
|В Ереване прошло 27-ое заседание попечительского совета Всеармянского фонда "Айастан".
|ВОЗ окажет консультационную поддержку Армении в вопросе расширения страхового компонента в сфере здравоохранения
|Эдуард Шармазанов спикеру Словакии: Международное признание независимости Арцаха не имеет альтернативы
|Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении изучает ситуацию, сложившуюся на Сотском месторождении
|Армен Ашотян предложил зафиксировать в программе нового правительства переходные положения Соглашения ЕС-Армения, которые вступят в силу 1 июня
|Никол Пашинян представил нового главу Генштаба Армении
|Эдмон Марукян: Мы несем ответственность за работу, а также за удачи и неудачи нового правительства
|Мамедъяров: Азербайджан готов установить хорошие отношения с Арменией после "восстановления своей территориальной целостности"
|Мамедъяров считает смехотворным предложение о возвращении Арцаха за стол переговоров
|Ваграм Багдасарян: Наша партия будет готовиться к парламентским выборам в 2022 году
|Эдмон Марукян: Члены РПА не подвергаются политическим гонениям и вендеттам
|Армен Саркисян призвал изучить письменный ответ по вопросу его гражданства
|Армен Сакисян: Между Арменией и Диаспорой существует множество барьеров
|Вопросы соблюдения прав человека в ВС РА обсудили министр обороны Армении и содокладчики по мониторингу ПАСЕ
|Министр юстиции Армении и посол Италии в РА обсудили вопросы сотрудничества в судебно-правовой сфере
|Президент Армении сегодня отправится в Грузию
|Шармазанов ответил председателю турецкого парламента
|Хатия Деканоидзе: У нового правительства Армении все получится
|Глава НС Армении убежден: Все политические силы посредством обсуждения должны решить вопрос проведения внеочередных выборов
|Lydian Armenia приветствует призывы реформирования горнорудной отрасли
|Ара Баблоян: Вопрос смены председателя РПА не стоит на повестке партии
|Центp искусств Гафесчян подвел итоги образовательной программы «Переосмысли скульптуру», проведенной при поддержке Beeline
|Грайр Товмасян не намерен подавать в отставку с поста главы КС
|Глава МИД Армении: Ереван внимательно следит за обсуждениями в Кнессете Израиля по Геноциду армян
|Глава МИД: В отношениях между Арменией и Евросоюзом достигнут серьезный прогресс
|Мнацаканян: Один из важнейших приоритетов Армении сегодня - возвращение Арцаха за стол переговоров
|Президент Армении: Важнейшая задача Всеармянского фонда "Айастан" сегодня - консолидация Армении и Диаспоры
|Пашинян: Одной из важнейших наших политических задач сегодня является неприкосновенность права граждан РА на формирование власти
|Артак Давтян назначен на должность главы Генштаба ВС Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 25 мая
|Валерий Осипян: Любое проявление коррупции будет строго наказано
|Мовсес Акопян назначен главным военным инспектором Армении
|Мовсес Акопян освобожден от должности Главы Генштаба ВС Армении
|Министр ИД обсудил с содокладчиками Мониторинговой комиссии ПАСЕ внутриполитическую ситуацию в Армении
|Премьер-министр произвел назначения в Министерстве финансов РА
|Оганес Азизян покинул должность заместителя министра экономического развития и инвестиций
|Никол Пашинян встретился с Гарегином Чугасзяном, последний прекратил голодовку
|Президент Армен Саркисян и содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ обсудили внутриполитические события в Армении
|Президент Армении принял руководителя аппарата Генерального секретаря Международной организации Франкофонии
|Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию ПАСЕ
|Арестован брат начальника охраны экс-главы Полиции Армении
|Суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Хачатура Гичяна
|Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
|Смбат Насибян: "Гражданский договор" нуждается в новом общественном договоре с армянским народом
|Ованес Игитян : Под давлением "улицы" республиканцы неминуемо одобрят реформы Никола Пашиняна
|Сергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающееся
|Арман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликта
|Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»
|Манвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядка
|Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"
|Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и Израилем придает Армении больше шансов на развитие
|Андрей Синяков: Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездой
|Рубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного Кавказа
|Нил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулирования
|Томас де Ваал: Карабахский конфликт разрешит лишь поколение, способное задастся вопросом о его надобности
|Лоренс Броерс: Неразрешенность карабахской проблемы обусловлена взаимоотношениями властей и обществ Армении и Азербайджана
|Вагаршак Арутюнян:Обеспечение нацбезопасности Армении собственной армией и союзом с Россией придает турецко-азербайджанской террористической угрозе безальтернативность
|Арам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента Армении
|Саро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента Армении
|Киро Маноян: Статус-кво может работать на армянство лишь при правильном использовании - увеличении населения Арцаха до 250-300 тысяч
|Эрикас Петрикас: Если хороших примеров будет много, очень много, то тогда все вокруг начнет меняться
|Армен Мартиросян:Стремление Сержа Саргсяна продолжать играть роль первой скрипки не позволяет ему доверять даже ближайшему окружению
|Расим Мусабеков: Перенос президентских выборов в Азербайджане может позволить достичь прорыва на переговорах по Карабаху уже в этом году
|Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
|Гагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этнический
|Сурен Азатян: Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для обеспечения безопасного развития атомной энергетики
|Вардан Восканян: Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкций
|Сергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного внимания
|Александр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальность
|Масис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативность
|Арман Меликян: Россия отнюдь не горит желанием “брать в долю” Турцию в разрешении Карабаха
|Премьер-министр Армении подтвердил свое предложение о приостановлении действия камер наблюдения и радаров
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
|Посол: США готовы оказать всяческое содействие новому правительству Армении
|Тарон Маргарян вышел к народу, но отказывается подавать в отставку
|Эдвард Налбандян подвел итоги 10 лет нахождения на посту главы МИД Армении
|Банк ВТБ (Армения) запустил возможность получения процентов по вкладам в момент оформления вкладов
|Gallup: Большинство жителей Армении убеждены - внешние силы не замешаны в "бархатной революции"
|Никол Пашинян рад тому, что Серж Саргсян находится в Армении
|Президент Армении считает, что сможет работать с Николом Пашиняном в случае избрания последнего премьер-министром страны
|Посольство России в Армении отреагировало на некорректное заявление российских экспертов по внутриполитической ситуации в РА: САР обратился в Генпрокуратуру РФ
|СМИ: Серж Саргсян провел встречи не только с представителями РПА, но и c Гагиком Царукяном и Хачатуром Сукиасяном
|Никол Пашинян: Республиканская партия Армении не желает победы народа, но народ все равно победит
|Арарат Мирзоян представил основные задачи временного правительства Никола Пашиняна
|Более 100 журналистов из крупных международных СМИ аккредитовались в МИД Армении для освещения выборов премьера страны
|Ереван и Вашингтон обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|Пашинян перечислил страны, с которыми Армения продолжит активное взаимодействие
|Встреча армянских и российских парламентариев в Ереване ознаменовалась скандалом: Рыжков назвал Пашиняна “недоумком”
|Никол Пашинян: Если бы я знал, что есть иная возможность зафиксировать победу народа, я бы отказался от притязаний на пост премьера
|Никол Пашинян пригласил Карена Карапетяна на переговоры
|Подали в отставку министры от АРФ Дашнакцутюн и два губернатора
|Пашинян: Я не хочу учитывать украинский опыт, потому что это вообще другая история
|Алексей Навальный пристыдил россиян примером Армении
|Пашинян: Карену Карапетяну не следует проявлять премьерских амбиций, ему остается признать победу ненасильственной, бархатной революции
|Артур Багдасарян: Партия "Оринац еркир" примет участие в досрочных парламентских выборах
|Армен Дарбинян: Надо окончательно сломать олигархически-феодальную модель экономики
|Левон Барсегян вышел на свободу
|Госдеп: США рассчитывают тесно сотрудничать с новым правительством Армении
|Никол Пашинян находится в Месте содержания заключенных Еревана
|Ара Баблоян встретился с задержанными депутатами Национального собрания
|Московские армяне собрались на акцию протеста во дворе армянской церкви, Езрас вызвал полицию