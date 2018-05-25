Пятница, 25 Мая 2018 18:49

АрмИнфо. В ООН представлена позиция Арцаха по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта.

Согласно сообщению МИД НКР, поступившему в АрмИнфо, меморандум Генсеку ООН перенаправил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

"8 мая с. г. в Организации Объединенных Наций (ООН) распространен меморандум МИД Республики Арцах, в котором представлена позиция Республики Арцах по широкому кругу вопросов, касающихся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. В документе приводятся аргументы и факты, демонстрирующие несостоятельность как исторических, так и правовых доводов азербайджанской стороны, которые в своей совокупности являются своеобразным манифестом о намерении Азербайджана и далее препятствовать реализации народом Арцаха своих неотъемлемых индивидуальных и коллективных прав человека", - говорится в сообщении МИД НКР.

Документ был опубликован на официальном сайте ООН 18 мая и доступен по следующей ссылкеhttp://undocs.org/en/A/72/858/-0-