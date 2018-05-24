Четверг, 24 Мая 2018 20:31

АрмИнфо. Министр ИД Зограб Мнацакян 24 мая встретился с содокладчиками Мониторинговой комиссии ПАСЕ по делам Армении Юлией Лёвочкиной и Джузепе Галатти.

Как сообщает пресс-служба МИД, Мнацаканян подчеркнул, что Совет Европы является важным партнером Армении в сфере углубления демократии и строительства институтов гражданского общества.

В свою очередь содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ отметили, что в рамках визита в Армению запланировали ряд встреч с исполнительными, законодательными и судебными органами, а также с представителями гражданского общества и экспертами.

В ходе встречи стороны затронули события в Армении, реформы, проводимые с целью укрепления демократии, а также вопросы, связанные с повышением уровня защиты прав человека. Собеседники также обсудили деятельность ПАСЕ.

Министр представил содокладчикам Мониторинговой комиссии ПАСЕ усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта. В этом контексте Зограб Мнацаканян подтвердил приверженность Армении к исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта.