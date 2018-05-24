Четверг, 24 Мая 2018 20:23

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил Оганеса Азизяна от должности заместителя министра экономического развития и инвестиций. Об этом публикуют СМИ с ссылкой на пресс-службу правительства.

О. Азизян освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.