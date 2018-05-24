Четверг, 24 Мая 2018 20:07

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с руководителем "Учредительного парламента" Гарегином Чугсзяном. Об этом Пашинян написал на своей странице в соцсети Facebook.

В частности, премьер написал: "Я рад сообщить, что после моей встречи с Гарегином Чугасзяном около "Матенадарана" последний прекратил голодовку". Отметим, что сегодня утром, Никол Пашинян в телефонной беседе с руководителем "Учредительного парламента" Гарегином Чугасзяном призвал последнего прекратить голодовку.

Отметим, что сразу после своего освобождения Гарегин Чугасзян объявил голодовку, требуя освобождения политзаключенных - членов группы "Сасна Црер" и Жирайра Сефиляна. Он находится в голодовке 30 дней. Накануне самочувствие Чугасзяна ухудшилось.

Касаясь освобождения политзаключенных премьер-министр Никол Пашинян ранее заявил, что не намерен звонить судьям и давать распоряжения, как это было при прошлом режиме. Однако он подчеркнул, что в настоящее время в Армении созданы все условия для свершения правосудия.

Тем не менее, сторонники группы "Сасна црер", захватившей в 2016 году полк Патрульной службы Полиции и экс-министра обороны Арцаха Самвела Бабаяна, приговоренного к 6 годам лишения свободы, по обвинению в попытке незаконного ввоза в Армению ПЗРК "Игла" периодически устраивают акции протеста, требуя освободить политзаключенных.