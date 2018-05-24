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 Четверг, 24 Мая 2018 19:59
Ани Мшецян

Президент Армен Саркисян и содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ обсудили внутриполитические события в Армении

Президент Армен Саркисян и содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ обсудили внутриполитические события в Армении

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян 24 мая принял содокладчиков   Мониторинговой комиссии ПАСЕ по делам Армении Юлию Лёвочкину и Джузепе Галатти.

Как сообщает пресс-служба президента, Саркисян представил содокладчикам последние события, произошедшие в Армении. Он подчеркнул, что Совет Европы является важным партнером Армении в осуществлении реформ. Президент отметил, что наша страна заинтересована в продолжении активного сотрудничества с СЕ.

В свою очередь содокладчики с удовлетворением отметили мирный ход и разрешение процессов, происходящих в Армении, и отметили роль и усилия президента в ходе данных процессов. 

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