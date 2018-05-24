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АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян 24 мая принял содокладчиков Мониторинговой комиссии ПАСЕ по делам Армении Юлию Лёвочкину и Джузепе Галатти.
Как сообщает пресс-служба президента, Саркисян представил содокладчикам последние события, произошедшие в Армении. Он подчеркнул, что Совет Европы является важным партнером Армении в осуществлении реформ. Президент отметил, что наша страна заинтересована в продолжении активного сотрудничества с СЕ.
В свою очередь содокладчики с удовлетворением отметили мирный ход и разрешение процессов, происходящих в Армении, и отметили роль и усилия президента в ходе данных процессов.
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|Содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ встретились с парламентскими фракциями Армении
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|Депутаты Кнессета 16 голосами за и 10 против одобрили предложение вынести на повестку вопрос об официальном признании Геноцида армян
|Премьер Армении призвал Гарегина Чугасзяна прекратить голодовку
|Минюст предлагает аннулировать сумму в 14 млрд драмов за нарушения ПДД до 2018 года
|В ближайшие дни СНБ представит первые итоги начатой работы по борьбе с коррупцией
|Министр: Решения о назначении новых губернаторов областей Армении пока нет
|Центр лучевой терапии в Армении будет ликвидирован
|Глава Генштаба освобожден от должности
|Слухи о том, что в Ботаническом саду Еревана были срублены деревья, не соответствуют действительности
|Конгрессмены подняли перед госсекретарем США вопрос о необходимости признания Геноцида армян
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 24-го мая
|Глава оборонного ведомства Армении провел встречу со своим российским коллегой
|Никол Пашинян принял учаcтие в работе 18-го форума Союза компаний ИТ (UITE)
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|Никол Пашинян: Блок "Елк" всегда выступал "за" Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между РА и ЕС
|МИД РА: Важно сохранить динамику переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
|Замначальника Дорожной Полиции: В последний период резко выросло количество правонарушений на дорогах Армении
|Премьер: Армения продолжит активное сотрудничество с Российской Федерацией по всем направлениям
|Армен Хачатрян: Предложение об амнистировании административных актов направлено на сокращение социальной нагрузки с малоимущих водителей
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|Парламент Армении одобрил проект законодательных поправок, которыми регулируются вопросы, связанные с условно- досрочным освобождением заключенных
|Генеральный прокурор Армении: Возможно, в ближайшем будущем у нас будут результаты по делу о 1-ом марта 2008 года
|Захарова: Москва намерена и впредь играть активную роль в урегулировании карабахского конфликта
|Лавров и Мнацаканян обсудили график армяно-российских двусторонних мероприятий
|Приказом министра территориального управления и развития возбуждено административное производство в отношении ГНКО "Армянский национальный архив"
|Содокладчики ПАСЕ прибудут сегодня в Ереван
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