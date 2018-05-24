Четверг, 24 Мая 2018 19:58

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян 24 мая принял руководителя аппарата Генерального секретаря Международной организации Франкофонии Жана-Луи Атангана-Амугуи. Об этом сообщает пресс-служба президента.

А.Саркисян подчеркнул, что власти страны придают большое значение организации Саммита франкофонии, который пройдет осенью 2018 года в Ереване, и заверили, что Армения с честью выполнит свое обязательство. Президент отметил, что в последнее время все политические процессы перенеслись в Национальное Собрание, было сформировано новое правительство. "Армения продолжает подготовку к Саммиту", - заверил президент.

В свою очередь Жан-Луи Атангана-Амугуи касательно последних событий в Армении отметил, что гражданские процессы разрешились наилучшим образом, и придал важность роли президента в этом деле. Он заявил, что революция в Армении, которая прошла без насилия и кровопролития, может стать поучительной для многих стран.