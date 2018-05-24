Четверг, 24 Мая 2018 19:53

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с делегацией содокладчиков Парламентской ассамблеи Совета Европы, возглавляемой Джузеппе Галати. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встречи Н.Пашинян отметил, что с точки зрения укрепления демократии в Армении существенное значение имеет мониторинговая деятельность ПАСЕ, при этом премьер подчеркнул важность сотрудничества Армении с ЕС. Он добавил, что последние изменения в Армении состоялись благодаря воле народа и несли исключительно мирный характер. <Это означает, что демократия в Армении - уже является реальностью и находится на высоком уровне. Сегодня наше правительство полно решимости придать этому постоянный характер. Досрочные парламентские выборы имеют для нас первостепенное значение, но для этого необходимо обеспечить соответствующие законодательные и технические условия>, - сказал он, отметив, что благодаря этому результаты выборов реально отобразят волю народа.

Вместе с тем, Н.Пашинян отметил важность шагов, направленных на укрепление основных ценностей Совета Европы в Армении, в то же время премьер выразил свою обеспокоенность по поводу попыток некоторых лиц использовать ПАСЕ в качестве платформы по карабахскому конфликту. В этом ключе Н.Пашинян подчеркнул, что есть одна платформа для урегулирования и ведения переговоров по карабахскому вопросу - это формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

<Уверен, что изменения в Армении придадут новый импульс развитию и укреплению демократии в стране>, - заявил премьер Армении.

Согласно истончику, в ходе встречи стороны затронули также ряд вопросов, касающихся приоритетов правительства, борьбы с коррупцией и монополиями, перспектив политического развития.