Четверг, 24 Мая 2018 17:23

АрмИнфо. Beeline и Европейская Юридическая служба объявляют о старте продаж уникальной услуги <Юрист 24>, благодаря которой клиенты могут получить высококвалифицированную консультацию по юридическим вопросам.

Как сообщает пресс-служба компании, за сравнительно небольшую абонентскую плату клиенты могут подключится к одному из тарифных планов <Юрист 24>, получать круглосуточную юридическую консультацию и другие юридические услуги, в зависимости от тарифного плана.

<Наша задача - создать простые и удобные условия для клиентов не только в сфере коммуникаций, но, при возможности, и в других областях. Beeline всегда старается помогать клиентам и мы уверены, что в партнерстве с профессиональными адвокатами сможем сделать юридическую помощь доступной в том числе и для наших клиентов>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Услуга <Юрист 24> предоставляется Европейской Юридической службой и предлагает самые актуальные сервисы: <устная юридическая консультация>, <доверь переговоры юристу>, <предоставление типовых документов и указания по их составлению> и <письменная консультация>. Приобрести услугу могут все желающие в офисах продаж и обслуживания Beeline. Абонентская плата составляет от 3 до 25 тыс. драмов.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.beeline.am.

Напомним, что ЗАО (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".