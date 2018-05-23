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АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян принял участие в работе 18-го форума Союза компаний ИТ (UITE). Об этом сообщает пресс-служба правительства.
<Развитие ИТ-сектора является приоритетом для правительства. Невозможное для нас становится возможным, а границы все более расширяются, и это касается всех сфер. Сегодня мы должны зафиксировать, что для нас нет ничего невозможного, наши цели реализуемы, независимо от того, насколько возможным это считают другие>, - отметил премьер.
В этой связи он подчеркнул, что ИТ-сфера споспобна преодолеть все барьеры на пути к невозможному. <Вы имеете в лице правительства полную поддержку>, - сказал он.
<Да, мир сегодня смотрит на нас как на первопроходцев, поэтому мы должны преподносить нашему народу, Республике Армения, Республике Арцах и всему миру все новые и новые достижения. Я благодарен за вашу готовность и решимость помочь Армении и армянскому народу>, - заключил Н. Пашинян.
По данным Нацстатслужбы РА, ИТ-сектор Армении по итогам 2017 года вышел на 13,6%-ый рост, обеспечив годовой объем выручки в 269.1 млрд драмов ($557.5 млн). По статданным, 80,1% от общего объема выручки ИТ-сектора приходится на предоставление услуг. Учитывая итоговый за 2017 год объем ВВП доля ИТ- сектора составила порядка 5%.
Отметим, что Союз UITE создан в 2000 году, путем объединения ряда компаний в целях защиты экономических интересов, стимулирования ИТ-сферы и т.д. Учредителями выступают компании "Migma", "Algorithm", "Link", "ArmSoft", "Arminco" и "Sedit".
|Никол Пашинян принял учаcтие в работе 18-го форума Союза компаний ИТ (UITE)
|Сефилян и Аветисян Пашиняну: По сей день создается впечатление, что Вы умыли руки
|Никол Пашинян: Блок "Елк" всегда выступал "за" Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между РА и ЕС
|МИД РА: Важно сохранить динамику переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
|Замначальника Дорожной Полиции: В последний период резко выросло количество правонарушений на дорогах Армении
|Премьер: Армения продолжит активное сотрудничество с Российской Федерацией по всем направлениям
|Армен Хачатрян: Предложение об амнистировании административных актов направлено на сокращение социальной нагрузки с малоимущих водителей
|Fitch подтвердил рейтинг Банка ACBA-Credit Agricole на уровне "B+" с прогнозом "Стабильный"
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|Парламент Армении одобрил проект законодательных поправок, которыми регулируются вопросы, связанные с условно- досрочным освобождением заключенных
|Генеральный прокурор Армении: Возможно, в ближайшем будущем у нас будут результаты по делу о 1-ом марта 2008 года
|Захарова: Москва намерена и впредь играть активную роль в урегулировании карабахского конфликта
|Лавров и Мнацаканян обсудили график армяно-российских двусторонних мероприятий
|Приказом министра территориального управления и развития возбуждено административное производство в отношении ГНКО "Армянский национальный архив"
|Содокладчики ПАСЕ прибудут сегодня в Ереван
|Израильский Кнессет в очередной раз рассмотрит вопрос признания Геноцида армян
|Никол Пашинян вновь призвал граждан Армении прекратить акции гражданского неповиновения
|Заседание суда по делу о группе "Сасна Црер" отложено не наделю
|Полиция Армении с 23 мая вносит изменения в политику административной ответственности за нарушения ПДД
|С 24 по 28 мая в большинстве регионов Армении ожидается дождь с грозой
|Генпрокуратура Армении займется изучением соответствия деклараций фактическим доходам должностных лиц
|На армяно-азербайджанской госгранице погиб рядовой Мартин Хачатрян
|Депутат Парламента Ален Симонян решил отказаться от своего мандата
|Никол Пашинян заявил о начале экологических проверок на рудниках и месторождениях полезных ископаемых Армении
|Томас Де Ваал: В мирном процессе по карабахскому урегулированию необходимо новое мышление
|Госсекретарь США отреагировал на призыв АНКА предоставить Армении грант в размере $140 млн
|Процедура перерасчета государственных пенсий в Армении будет значительно упрощена
|Дарига Назарбаева на открытии XV Евразийского Медиа Форума пожелала Армении мира и процветания
|Семьи армянских дипломатов во Франции получат право на трудоустройство
|Посол: Германия готова не только сохранить нынешние экономические связи с Арменией, но и предпринять шаги в направлении дальнейшего сотрудничества.
|Премьер: Армении придает большое значение роли Кипра в деле международного признания Геноцида армян
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 23-го мая
|Оборонное ведомство Армении объявляет о ротации членов общественного совета при министре обороны РА
|Состоялось внеочередное заседание правительства Армении
|Министр обороны Армении отбыл в Астану
|Правительство Армении намерено завершить все совместные с МВФ программы
|Президент Южной Кореи поздравил Никола Пашиняна
|Шармазанов озвучил те вопросы, по которым РПА не даст спуску новому правительству
|Новая оппозиция Армении критикует новые власти
|Президент Эстонии примет участие в саммите МОФ в Ереване
|Специальная следственная служба возбудила уголовное дело в связи со злоупотреблением должностных полномочий сотрудниками полиции
|Городской совет австралийского Райд принял резолюцию в поддержку независимости Арцаха
|Серж Танкян призвал не спекулировать темой Геноцида армян
|В столичном аэропорту Звартноц начался Футбольный год
|По факту смерти рядового Левона Торосяна обвинение предъявлено военнослужащему срочной службы, младшему сержанту
|Независимая консультативная группа Lydian Armenia представила первый годовой отчет по Амулсарскому проекту
|Beeline объявляет об усовершенствовании процесса приема на работу
|В Баку продолжают утверждать: Стороной карабахского конфликта, несущей международную правовую ответственность является Армения
|Шаварш Кочарян: Без участия Арцаха в переговорах по урегулированию карабахского конфликта невозможно найти какое-либо решение
|МИД: Армения не позволит изменения расположения позиций ни на одном участке границы
|Балаян: Участие Степанакерта в переговорах по карабахскому конфликту - это обязательное условие для достижения четкого и долгосрочного мира
|Ереван: Сроки начала частичной реализации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС остаются неизменными
|В торжествах в честь 100-летия первой Республики примут участие и российские военнослужащие
|Президент Армении и премьер в конце мая посетят Грузию
|Ваагн Меликян назначен генсеком МИД Армении
|Министр здравоохранения просит граждан сообщать о случаях коррупции
|BSTDB и Америабанк подписали второй договор на $15 млн для кредитования МСБ
|Ереван: Армения намерена продолжить взаимовыгодное сотрудничество с Ираном
|Армению на следующей неделе посетят глава МИД Франции и заместитель помощника госсекретаря США
|Никол Пашинян поздравил Шарля Азнавура с днем рождения
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