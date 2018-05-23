Среда, 23 Мая 2018 19:26

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян принял участие в работе 18-го форума Союза компаний ИТ (UITE). Об этом сообщает пресс-служба правительства.

<Развитие ИТ-сектора является приоритетом для правительства. Невозможное для нас становится возможным, а границы все более расширяются, и это касается всех сфер. Сегодня мы должны зафиксировать, что для нас нет ничего невозможного, наши цели реализуемы, независимо от того, насколько возможным это считают другие>, - отметил премьер.

В этой связи он подчеркнул, что ИТ-сфера споспобна преодолеть все барьеры на пути к невозможному. <Вы имеете в лице правительства полную поддержку>, - сказал он.

<Да, мир сегодня смотрит на нас как на первопроходцев, поэтому мы должны преподносить нашему народу, Республике Армения, Республике Арцах и всему миру все новые и новые достижения. Я благодарен за вашу готовность и решимость помочь Армении и армянскому народу>, - заключил Н. Пашинян.

По данным Нацстатслужбы РА, ИТ-сектор Армении по итогам 2017 года вышел на 13,6%-ый рост, обеспечив годовой объем выручки в 269.1 млрд драмов ($557.5 млн). По статданным, 80,1% от общего объема выручки ИТ-сектора приходится на предоставление услуг. Учитывая итоговый за 2017 год объем ВВП доля ИТ- сектора составила порядка 5%.

Отметим, что Союз UITE создан в 2000 году, путем объединения ряда компаний в целях защиты экономических интересов, стимулирования ИТ-сферы и т.д. Учредителями выступают компании "Migma", "Algorithm", "Link", "ArmSoft", "Arminco" и "Sedit".