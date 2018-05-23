Среда, 23 Мая 2018 17:59

АрмИнфо. "Я хочу отметить, что еще до подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским Союзом блок "Елк" выступил с заявлением, в котором призвал стороны проявить политическую волю и подписать документ", - 23 мая с трибуны Парламента заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Отвечая на вопрос депутата от РПА Армена Ашотяна, планирует ли новое правительство Армении развивать сотрудничество с ЕС в рамках данного Соглашения, Пашинян заявил, что блок "Елк" всегда был за подписание данного договора и проголосовал "за" его ратификацию парламентом Армении. Премьер заявил, что, несмотря на то, что данное Соглашение ратифицировано Арменией, его еще не ратифицировали страны-члены ЕС. "Для нас очень важна ратификация данного договора странами-членами ЕС. Этот вопрос находится у нас на повестке дня. Хочу отметить, что на днях ратификация Соглашения обсуждалась со спикером парламента Кипра Димитрисом Силурисом. Мы надеемся, что страны-члены ЕС в ближайшее время ратифицируют данный документ", - заявил премьер.

Затронув тему относительно объемов финансового содействия, премьер заявил, что на данный момент многие страны выражают готовность оказать финансовое содействие Армении. "Мы намерены обсудить предлагаемое содействие, как наиболее эффективно использовать данную помощь в дальнейшем", - отметил Пашинян.

Пашинян также заявил, что и в Армении есть ресурсы, которые можно использовать на благо республики. Более того, он отметил, что РА не следует все время ожидать от кого-то финансовой помощи. "Мы должны определить, какая именно помощь нам необходима и в каком объеме. Мы в своем выборе будем максимально достойными, и выбор не будет сделан за счет суверенитета или достоинства Армении", - заключил премьер.

Отметим, что рамочное Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС было подписано 24 ноября в Брюсселе. Парламент Армении уже ратифицировал данное Соглашения, со стороны стран-членов ЕС его уже ратифицировали Латвия, Литва и Эстония.

Напомним, что 11 мая в Ереване на полях открытия Дней Европы в Армении глава делегации ЕС в РА Петр Свитальский заявил, что 1 июня стартует частичная реализация соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Более того, посол Болгарии в Армении Мария Павлова Цоцоркова-Каймакчиева 16 мая сообщила, что парламент Болгарии в ближайшее время намерен ратифицировать рамочное соглашение между Арменией и ЕС.