Среда, 23 Мая 2018 17:58

АрмИнфо.В июне текущего года ожидается визит в Армению сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об том 23 мая с трибуны Национального Собрания РА заявил министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян.

По его словам, в настоящее время важно сохранить динамику переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта исключительно в рамках Минской группы ОБСЕ. "В ближайшее время у нас будет возможность восстановить переговорный процесс, о чем было сообщено сопредседателям в ходе состоявшегося недавно телефонного разговора", - отметил министр. Он добавил, что Армения выступала и выступает исключительно за мирное урегулирование проблемы, и в этом контексте важно сохранить атмосферу переговоров, дабы избежать эскалации насилия, которая, в свою очередь, значительно осложнит переговорный процесс.

Министр напомнил, что недавно вместе с главой оборонного ведомства побывал на нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы, тем самым, послав сигнал об особом внимании к данному участку границы. "Надеюсь, что на данном участке никаких инцидентов не будет", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Армении.

Напомним, что в официальном заявлении посредников по итогам встречи с главой МИД Азербайджана, состоявшейся 15 мая в Париже, говорится, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ ожидают встречи с новым армянским руководством в июне этого года. Азербайджанский министр и посредники обсудили возможности продвижения мирного процесса по урегулированию карабахского конфликта. "Мамедъяров выразил готовность Азербайджана возобновить активные переговоры как можно скорее", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ.