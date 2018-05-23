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АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян не поручал прекратить полное функционирование камер видеонаблюдения, а также радаров, фиксирующих нарушения скоростного режима на дорогах республики. Об этом 23 мая в ходе пресс-конференции в Ереване заявил замначальника Дорожной Полиции Армении Армен Хачатрян.
По его словам, премьер поручил пересмотреть политику функционирования данных средств, и где это возможно прекратить их деятельность, было сделано. "Результатом выполнения данного поручения стала публикация смягчений в сфере дорожного движения, опубликованная сегодня", - сказал замначальника Дорожной Полиции РА.
Вместе с тем, он констатировал, что ввиду противоречивой информации, муссируемой в последнее время в обществе, резко выросло количество правонарушений на дорогах республики. "Но, хотел бы еще раз подчеркнуть, что видеокамеры и радары функционировали и продолжают функционировать на дорогах республики", - сказал Хачатрян.
При этом он заметил, что в последний период были повреждены несколько
радаров на разных участках дорог республики, более того, три были
украдены. В этом контексте он призвал не портить данные устройства,
напомнив, что они являются государственным имуществом.
Хачатрян также подчеркнул, что штрафы за правонарушение, выплачиваемые вредителями не уходили никуда, кроме как во внебюджетный фонд Дорожной Полиции, для обеспечения нужд ведомства, в том числе и закупку средств видеонаблюдения.
Он также согласился, что было принято политическое решение о пересмотре политики административных штрафов
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|Замначальника Дорожной Полиции: В последний период резко выросло количество правонарушений на дорогах Армении
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|Захарова: Москва намерена и впредь играть активную роль в урегулировании карабахского конфликта
|Лавров и Мнацаканян обсудили график армяно-российских двусторонних мероприятий
|Приказом министра территориального управления и развития возбуждено административное производство в отношении ГНКО "Армянский национальный архив"
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|Никол Пашинян вновь призвал граждан Армении прекратить акции гражданского неповиновения
|Заседание суда по делу о группе "Сасна Црер" отложено не наделю
|Полиция Армении с 23 мая вносит изменения в политику административной ответственности за нарушения ПДД
|С 24 по 28 мая в большинстве регионов Армении ожидается дождь с грозой
|Генпрокуратура Армении займется изучением соответствия деклараций фактическим доходам должностных лиц
|На армяно-азербайджанской госгранице погиб рядовой Мартин Хачатрян
|Депутат Парламента Ален Симонян решил отказаться от своего мандата
|Никол Пашинян заявил о начале экологических проверок на рудниках и месторождениях полезных ископаемых Армении
|Томас Де Ваал: В мирном процессе по карабахскому урегулированию необходимо новое мышление
|Госсекретарь США отреагировал на призыв АНКА предоставить Армении грант в размере $140 млн
|Процедура перерасчета государственных пенсий в Армении будет значительно упрощена
|Дарига Назарбаева на открытии XV Евразийского Медиа Форума пожелала Армении мира и процветания
|Семьи армянских дипломатов во Франции получат право на трудоустройство
|Посол: Германия готова не только сохранить нынешние экономические связи с Арменией, но и предпринять шаги в направлении дальнейшего сотрудничества.
|Премьер: Армении придает большое значение роли Кипра в деле международного признания Геноцида армян
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 23-го мая
|Оборонное ведомство Армении объявляет о ротации членов общественного совета при министре обороны РА
|Состоялось внеочередное заседание правительства Армении
|Министр обороны Армении отбыл в Астану
|Правительство Армении намерено завершить все совместные с МВФ программы
|Президент Южной Кореи поздравил Никола Пашиняна
|Шармазанов озвучил те вопросы, по которым РПА не даст спуску новому правительству
|Новая оппозиция Армении критикует новые власти
|Президент Эстонии примет участие в саммите МОФ в Ереване
|Специальная следственная служба возбудила уголовное дело в связи со злоупотреблением должностных полномочий сотрудниками полиции
|Городской совет австралийского Райд принял резолюцию в поддержку независимости Арцаха
|Серж Танкян призвал не спекулировать темой Геноцида армян
|В столичном аэропорту Звартноц начался Футбольный год
|По факту смерти рядового Левона Торосяна обвинение предъявлено военнослужащему срочной службы, младшему сержанту
|Независимая консультативная группа Lydian Armenia представила первый годовой отчет по Амулсарскому проекту
|Beeline объявляет об усовершенствовании процесса приема на работу
|В Баку продолжают утверждать: Стороной карабахского конфликта, несущей международную правовую ответственность является Армения
|Шаварш Кочарян: Без участия Арцаха в переговорах по урегулированию карабахского конфликта невозможно найти какое-либо решение
|МИД: Армения не позволит изменения расположения позиций ни на одном участке границы
|Балаян: Участие Степанакерта в переговорах по карабахскому конфликту - это обязательное условие для достижения четкого и долгосрочного мира
|Ереван: Сроки начала частичной реализации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС остаются неизменными
|В торжествах в честь 100-летия первой Республики примут участие и российские военнослужащие
|Президент Армении и премьер в конце мая посетят Грузию
|Ваагн Меликян назначен генсеком МИД Армении
|Министр здравоохранения просит граждан сообщать о случаях коррупции
|BSTDB и Америабанк подписали второй договор на $15 млн для кредитования МСБ
|Ереван: Армения намерена продолжить взаимовыгодное сотрудничество с Ираном
|Армению на следующей неделе посетят глава МИД Франции и заместитель помощника госсекретаря США
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