Среда, 23 Мая 2018 17:23

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян не поручал прекратить полное функционирование камер видеонаблюдения, а также радаров, фиксирующих нарушения скоростного режима на дорогах республики. Об этом 23 мая в ходе пресс-конференции в Ереване заявил замначальника Дорожной Полиции Армении Армен Хачатрян.

По его словам, премьер поручил пересмотреть политику функционирования данных средств, и где это возможно прекратить их деятельность, было сделано. "Результатом выполнения данного поручения стала публикация смягчений в сфере дорожного движения, опубликованная сегодня", - сказал замначальника Дорожной Полиции РА.

Вместе с тем, он констатировал, что ввиду противоречивой информации, муссируемой в последнее время в обществе, резко выросло количество правонарушений на дорогах республики. "Но, хотел бы еще раз подчеркнуть, что видеокамеры и радары функционировали и продолжают функционировать на дорогах республики", - сказал Хачатрян.

При этом он заметил, что в последний период были повреждены несколько

радаров на разных участках дорог республики, более того, три были

украдены. В этом контексте он призвал не портить данные устройства,

напомнив, что они являются государственным имуществом.

Хачатрян также подчеркнул, что штрафы за правонарушение, выплачиваемые вредителями не уходили никуда, кроме как во внебюджетный фонд Дорожной Полиции, для обеспечения нужд ведомства, в том числе и закупку средств видеонаблюдения.

Он также согласился, что было принято политическое решение о пересмотре политики административных штрафов