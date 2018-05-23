Среда, 23 Мая 2018 17:20

АрмИнфо.Армения продолжит активное сотрудничество с Российской Федерацией по всем направлениям,

в том числе, и в военно- технической сфере. Об этом 23 мая с трибуны парламента заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата НС Грачья Акопяна о приобретении вооруженными силами Армении российских зенитно-ракетных комплексов ТОР.

По словам премьера, исходя из закрытости темы, нельзя публично говорить о новых системах. Премьер напомнил, что в ходе встречи в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла в хорошей атмосфере, был поднят вопрос об углублении двусторонних отношений по всем направлениям, и военно-техническое сотрудничество - не исключение. "Думаю, что в ближайшие годы эти отношения получат свое развитие", - отметил Никол Пашинян. Он указал также на важность формирования между двумя государствами атмосферы доверия.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Армении в ближайшие месяцы получат российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Тор". Российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" разработан для обеспечения тактической защиты войск и гражданских объектов от ударов с воздуха. ЗРК способен бороться против различных видов ракет, беспилотных летательных аппаратов, авиационных бомб, самолетов и вертолетов противника. 18 мая новый премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что развитие вооруженных сил является приоритетом руководства республики. При этом главным партнером Армении в сфере обороны, по словам премьера, продолжает оставаться Россия.