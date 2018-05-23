Среда, 23 Мая 2018 16:52

АрмИнфо. Предложение об амнистировании административных актов направлено на сокращение социальной нагрузки с малоимущих водителей. Об этом 23 мая в ходе пресс-конференции в Ереване заявил заместитель начальника Дорожной Полиции Армении Армен Хачатрян.

По его словам, то обстоятельство, что водители, имеющие подобные акты, до сих пор не оплатили штрафы обусловлено тем, что у них просто нет этих средств. "Мы полагаем, что данный шаг позволит сократить этот груз с водителей, оказавшихся в этой безвыходной ситуации", - заметил замначальника.

На уточнение, могут ли данные смягчения негативно сказаться на безопасности дорожного движения, Хачатрян отметил, что они рассчитывают на ответственность водителей. Вместе с тем, он констатировал, что введенные смягчения окажут минимальное воздействие на безопасность движения. При этом, замначальника добавил, что Дорожная Полиции - это не окаменевшая структура и если будут видны отрицательные тенденции, то будет пересмотрена политика ведомства, и не исключено, что будут возвращены прежние жесткие меры.

В то же время он подчеркнул, что внедренные Дорожной Полицией изменения делятся на две категории: это смягчение административных правонарушений, фиксируемых камерами наблюдений и сотрудниками ведомства, и приложение об амнистировании штрафов по правонарушениям.

Отметим, что Полиция Армения в рабочем порядке предложила Министерству юстиции РА выступить посредником в правительстве РА, чтобы инициировать принятие в Национальном собрании закона об амнистии, в результате чего будет прекращено исполнение административных актов в период с 01.01.2012. до 31.12.2017 и будут отменены штрафы в размере 13,7 млрд. драмов.