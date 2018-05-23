Среда, 23 Мая 2018 16:16

АрмИнфо. Fitch Ratings подтвердил рейтинг Банка ACBA- Credit Agricole на уровне "B+" с прогнозом "Стабильный" (long-term Issuer Default Rating - IDR - рейтинг эмитента долгосрочных долговых обязательств). Как сообщили АрмИнфо в пресс- службе Банка, в отчете агентства Fitch присвоение ACBA-Credit Agricole именно этого уровня рейтинга обуславливается прочным стержнем внутренней финансовой жизнеспособности.

Fitch подтвердил рейтинг Банка, учитывая такие критерии, как исключительно лидирующие позиции ACBA-Credit Agricole на рынке кредитования агросектора, высокий уровень ликвидности, инфраструктурная насыщенность, в т. ч. охват филиальной сети с присутствием во всех областях Армении.

В отчете Fitch также указано, что в сложных макроэкономических условиях в последние годы Банк сконцентрировался на повышении качества активов: <Это все в свою очередь посодействовало и посодействует в дальнейшем снижению уровня риска активов и повышению прибыльности>.

Рейтинг, присвоенный Банку является самым высоким уровнем рейтинга, который возможно присвоить функционирующим в Армении организациям/компаниям. Присвоение Банку рейтинга аналогичного страновому рейтингу в мировой практике считается высокой оценкой, и эта оценка Fitch Ratings деятельности Банка ACBA-Credit Agricole подтверждает лидирующие позиции и транспарентность этой финансовой структуры.

Отметим, что в июне 2017г Fitch Ratings присвоил Банку ACBA-Credit Agricole рейтинг "B+" с прогнозом "Стабильный" (long-term Issuer Default Rating - IDR - рейтинг эмитента долгосрочных долговых обязательств).

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, ACBA-Credit Agricole Bank по охвату филиальной сети входит в TOP-5, а по числу региональных филиалов удерживается 3-я позиция. По основным балансовым показателям Банк удерживает позиции в TOP-5. Общий капитал банка на эту дату составил

60.2 млрд драмов (3 позиция), активы - 311 млрд (4 позиция), кредитный портфель - 209.3 млрд (4 позиция), общие обязательства -

250.8 млрд (4 позиция). 2017 год ACBA-Credit Agricole Bank завершил с чистой прибылью в 5.6 млрд драмов (4 позиция), нарастив ее в годовом разрезе в 3 раза. ACBA-Credit Agricole Bank - бессменный лидер на рынке сельхозкредитования - 76 млрд драмов или свыше 33% кредитного портфеля банка, а в суммарных агрокредитах банковской системы доля ACBA-Credit Agricole достигает порядка 48%. В сферу МСБ вложено 46.5 млрд драмов или свыше 22% кредитного портфеля банка. (Расчетный курс драма на 31.12.2017г составил 484,10 драмов/$1).

Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. Мажоритарными акционерами банка выступают: крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, после которой по величине участия следует акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, "ACBA Federation" CJSC - 71%.