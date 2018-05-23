Среда, 23 Мая 2018 15:05

АрмИнфо. Парламент Армении на заседании 23 мая во втором и окончательном чтении одобрил проект поправок в Уголовном кодексе и в пакете смежных законов, которыми регулируются вопросы, связанные с условно-досрочным освобождением заключенных или смягчения срока наказания.

По словам заместителя министра юстиции РА Сурена Крмояна, поправки направлены на приведение действующего законодательства страны в соответствие с требованиями Конституции РА. Поскольку полномочия президента РА по досрочному освобождению или смягчению срока наказания изменились, то меняется и система решения данного вопроса. Отныне вопросами досрочного освобождения или смягчения срока наказания будет заниматься независимая комиссия. Меняются и концептуальные подходы к решению данного вопроса. В частности, предлагается внедрить еще две службы - уголовно-исправительную и службу пробации, которые будут заниматься вопросами условно-досрочного освобождения. При представлении заявления от осужденного обе службы в параллельном режиме и независимо друг от друга должны будут провести исследования на предмет поведения заключенного, оценить риски совершения им повторных преступлений в будущем. В случае, если обе службы выдают положительное заключение, вопрос переводится в суд. При наличии отрицательного заключения от одной из служб, заключенный получит право потребовать рассмотрения вопроса в суде. А при отрицательных заключениях от обеих структур, заключенный в судебном порядке получит возможность оспорить данные решения.

Чиновник напомнил, что по действующему законодательству, без согласия осужденного они могли начать процесс досрочного

освобождения, а это означало, что у осужденного отсутствовало право на свободное выражение своей позиции в данном конкретном процессе. <Это приводит к тому, что осужденный не появляется на судебных заседаниях, и после освобождения есть проблема с выполнением возложенных на него обязанностей>, - подчеркнул замминистра юстиции. По словам Сурена Крмояна, порядок и полномочия формирования независимых органов досрочного освобождения ранее определялись президентом Армении, а теперь это право передано исполнительной власти.