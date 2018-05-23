Среда, 23 Мая 2018 15:04

АрмИнфо. Возможно, в ближайшем будущем у нас будут результаты по делу о событиях 1-ого марта 2008 года. Об этом 23 мая в Парламенте Армении заявил генеральный прокурор Артур Давтян.

По его словам, результаты по делу могут быть в том случае, если появятся лица, которые будут сотрудничать со следствием. Генеральный прокурор отметил, что предварительное следствие по делу о 1 марта продолжается. Сейчас проводятся активные действия для использования новых технических возможностей. Коснувшись возможности допроса по данному делу второго президента Армении, Роберта Кочаряна, Давтян отметил, что для допроса, должны быть необходимые основания. "Орган, проводящий производство сам решает, кого следует допрашивать. Если его нужно допросить просто для галочки, то это ничего не даст данному производству", - отметил генпрокурор.

Отметим, что ранее Никол Пашинян обращался к генеральному прокурору Армении с предложением вызвать на допрос второго президента Армении Роберта Кочаряна в рамках дела по событиям 1 марта 2008 года. Пашиняна, в частности, интересовал вопрос, откуда у Кочаряна былa информация о том, что участники митинга стреляли в полицейских из-за машин. В ответ на это руководитель офиса Роберта Кочаряна Виктор Согомонян в своем интервью порталу 2rd.am заметил: "В последние дни мы стали свидетелями самого циничного за всю историю третьей республики явления - когда основной провокатор событий 1 марта 2008 года инициировал слушания по этому вопросу в Национальном Собрании и председательствовал на них, сидя в кресле спикера парламента".

Напомним, что после президентских выборов 2008 года, на которых официально победу одержал Серж Саргсян, недовольная оппозиция вместе с протестным электоратом вышла на улицы Еревана. В результате столкновения протестующих с силами правопорядка погибли 10 человек.