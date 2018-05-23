Среда, 23 Мая 2018 14:39

АрмИнфо. Россия всегда играла очень активную роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Об этом 23 мая на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналиста о том, не собирается ли Россия в ближайшее время играть первую скрипку в нагорно-карабахском урегулировании.

"Россия всегда играла очень активную роль в урегулировании карабахского конфликта. Нет желания играть какую-то скрипку по номерному порядку. Есть желание приблизить урегулирование теми способами, которые признаны цивилизованными, и действительно были бы проверены на предмет своей эффективности. Мы играли очень активную роль, и будем продолжать это делать", - заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.