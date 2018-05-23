Среда, 23 Мая 2018 12:13

АрмИнфо. На одной из боевых позиции вооруженных сил Армении, расположенных на юго-западном направлении государственной границы, обнаружено тело солдата-срочника, рядового Мартина Григорьевича Хачатряна (1998 г.р., был призван из Гюмри в феврале 2017 года).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны РА, тело рядового с огнестрельным ранением в области живота было обнаружено 22 мая в 13:30 часов по местному времени.

Для выяснения деталей инцидента ведется следствие. МО Армении выражает соболезнования родным и близким погибшего.