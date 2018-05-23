Среда, 23 Мая 2018 12:12

АрмИнфо. "Я отказываюсь от своего мандата и остаюсь в Совете старейшин Еревана", - написал на своей странице в соцсети Facebook депутат Национального Собрания Ален Симонян. Тем не менее, Симонян принял участие в своем первом заседании в Парламенте.

Отметим, что 23 мая спикер Национального Собрания Ара Баблоян сообщил о том, что Ален Симонян подал заявление о сложении мандата. Согласно действующему законодательству, если в течение недели он не заберет свое заявление обратно, оно будет признано вступившим в силу.

Напомним, что ранее Симонян отмечал, что не исключает возможности быть избранным мэром Ереване и если партия примет соответствующее решение, последний подчинится ему.