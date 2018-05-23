Среда, 23 Мая 2018 12:11

АрмИнфо. "В ближайшее время я поручу полномочным органам начать проверки на эксплуатируемых рудниках и месторождениях полезных ископаемых Армении", - в прямом эфире на своей странице в социальной сети Facebook заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что в последнее время поступает много сигналов о соответствии деятельности данных рудников законодательству и экологическим стандартам страны. "Мы будем последовательны в этом вопросе. В последнее время, как во всем мире, так и в Армении экологические проблемы активно обсуждаются. В этом вопросе, как и в ряде других нужен сбалансированный подход", - отметил премьер, подчеркнув, что только при таком подходе удастся не довести дело до негативных последствий, в том числе, связанных с инвестициями.

Пашинян также отметил, что в последнее время он получает сигналы о том, что некоторые разработчики рудников не выполняют взятых на себя финансовых обязательств. "У нас есть информация, что задолженность этих компаний по государственному бюджету составляет несколько сот миллионов драмов", - заявил Пашинян, добавив, что проверки будут проведены на всех металлических месторождениях", - заявил премьер. По словам премьера, ели будет установлено, что тот или иной рудник или какая-то компания не могут организовать свою деятельность в рамках закона, то последуют соответствующие правовые последствия. "Правительство Армении также решило пригласить экологические организации и журналистов принять участие в этих проверках, чтобы обеспечить полную их прозрачность", - заключил Пашинян.

Отметим, что сфера горнорудной промышленности занимает особое место в экономике Армении. Не менее чем половина экспортируемых из Армении материалов выпадает на долю рудных концентратов и металлов, которые занимают наиболее важное место в перечне продукции, импортируемой из страны. На Государственном балансе запасов полезных ископаемых в настоящее время состоят на учете более 670 месторождений твердых полезных ископаемых с подтвержденными запасами, в том числе, 30 металлических. Из указанных месторождений эксплуатируются около 400, в том числе 22 металлических. По металлическим полезным ископаемым имеется 7 медно-молибденовых месторождений, 4 меди, 14 золота и золото- полиметалличских месторождений, 2 железорудных и 1 алюминиевых руд. В руде месторождений, зарегистрированных в Государственном балансе, кроме основных металлов выявлены редкие элементы и их россыпь: рений, селен, телур, кадмий, индий, гелий, талий, висмут и другие.

В настоящее время для горно-металлургического комплекса Армении конечной продукцией являются в основном концентраты (меди, молибдена, цинка, в некоторых случаях - с высоким содержанием золота и серебра, в ближайшем будущем - также концентрата свинца), что не позволяет полностью использовать экономический потенциал месторождений. Организация производства по переработке добываемых в Армении металлических полезных ископаемых по закрытому и конечному циклу - от извлечения до создания готовой продукции, даст возможность получения продукции с высокой стоимостью, что и обеспечит рост ВВП.

На территории Армении имеются 15 хвостохранилищ, где накоплены отходы, возникшие в ходе эксплуатации месторождений полезных ископаемых, объем которых превышает несколько миллионов кубометров и которые занимают общую площадь около 700 га. В настоящее время накопленные в хвостохранилищах промышленные отходы, образовавшиеся в результате промышленной добычи и переработки полезных ископаемых, не используются, хотя и они содержат значительное количество полиметаллов.

Республика Армения занимает в мире одно из ведущих мест по богатству и разнообразию запасов неметаллических руд. На небольшой территории Армении встречаются почти все известные в мире рудные минералы. Особую ценность и значение представляют горные минералы, возникшие на территории Армении в результате вулканических процессов, среди которых легкие горные породы: туфы, перлиты, пемзы, цеолиты, вулканические шлаки и прочее. Громадны объемы запасов различных видов базальта, гранита, нефелиновых сиенитов, мрамора. Запасы самых качественных и наиболее вспучиваемых горных пород (перлиты, обсидианы и другие) в мире находятся в Армении. Подтвержденные запасы имеющегося в Армении Арагац-перлита составляют 150 млн. м3, а общее количество его прогнозируемых запасов составляет до 3 млрд. м3. На всей территории Армении картографировано более 100 месторождений базальта, андезита, несколько из которых являются уникальными по своему составу (содержание MgO в базальте из Халаджи достигает до 11%). По своему значению и качественным показателям неоценимое значение имеют действующие на территории Армении месторождения кварцитов, карбонатов, цеолитов, вулканических шлаков, пемзы, глины, бентонитов, диатомитов, гипса с их значительными запасами.