Среда, 23 Мая 2018 12:10

АрмИнфо.Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян занял жесткую позицию по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Подобную точку зрения выразил в своей статье британский журналист, эксперт Фонда Карнеги Томас де Ваал.

Вместе с тем он констатировал, что застопорившийся мирный процесс по урегулированию конфликта определенно нуждается во встряске, но не слишком сильной.

По убеждению британского эксперта, первые заявления Пашиняна по Карабаху всколыхнули ситуацию, поскольку он больше говорил как человек из толпы, чем дипломат, говоря о том, что Нагорный Карабах является "неотделимой частью" Армении.

Де Ваал напомнил, что первый визит новоизбранного премьер, 9 мая, состоялся в Нагорный Карабах, где он подчеркнул, что Арцах должен быть напрямую вовлечен в переговорный процесс. "Жесткая позиция нового премьера может быть обусловлена внутреннеполитической ситуацией. Пашинян пришел вслед за двумя армянами, которые воевали в Карабахе в 90-ые и руководили Арменией 20 лет. Очевидно, Пашинян чувствует необходимость подтвердить свой мандат на обеспечение национальной безопасности и убедить карабахских армян в том, что он вместе с ними. Но он, вероятно, тоже вполне искренен. Большинство армян разделяют "без компромиссную" позицию. Более того, Пашинян в ходе одного из своих интервью в 2016 году заявил, что "что там нет земли для передачи Азербайджану" ", - напомнил эксперт в своей статье.

Вместе с тем, де Ваал считает, что опасность в том, что если армянский лидер открыто заявляет о суверенности Карабаха и говорит, что земли не могут быть возвращены, не остается вопросов для переговоров с Баку, и обе стороны возвращаются к войне. При этом добавил, что четырехдневная апрельская война 2016 года, является мрачным напоминанием того, как дорого может обойтись это война.

Аналитик подчеркивает, что за последние 15 лет переговоры вошли в такой состояние, который один старый дипломат называл "переговоры Кабуки" (Кабуки, самый известный вид классического театрального искусства Японии -Ред.), когда каждая из сторон становится в позу и делает достаточно для того, чтобы работали посредники ОБСЕ, однако серьезной работы не делается, также как и нет реального прогресса. "Конфликт ушел с повестки дня в Соединенных Штатах, хотя, к счастью, администрация Трампа воспротивилась искушению отказаться от посреднической роли и назначила нового сопредседателя от США Эндрю Шофера. Однако, Новое правительство Армении с общественной легитимностью начало менять эту уютную ситуацию. Меж тем, президент Азербайджана Ильхам Алиев, безусловно способный на агрессивную риторику, пока хранит молчание, лишь позволяя своему министру обороны делать типичные для него воинственные заявления. Но, как долго президент Азербайджана будет хранить молчание ", - вопрошал эксперт.

Де Ваал считает, что в ходе избирательной кампании, которая может быть затяжной, Пашинян и его соратники не захотят озвучивать примирительный подход, опасаясь, что их патриотические полномочия будут поставлены под сомнение. При этом он выразил убеждение, что пройдет еще много месяцев, прежде чем появится новая, консолидированная политика Армении в отношении конфликта. "Если процесс выживает в краткосрочной перспективе, то возможен позитивный сценарий. Необходимо новое мышление, которое может быть представлено новым главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном, который заменит гипер-осторожного Эдварда Налбандяна. Мнацканян был ведущим переговорщиком на переговорах по Соглашению об ассоциации с ЕС, который был прекращен в 2013 году. ЕС является одним из нескольких акторов, которые могут вдохнуть жизнь в этот процесс, сыграв более активную роль для поддержки официальных переговорщиков Минской группы. Умирающий мирный процесс нуждается в активизации, но новые лидеры Армении должны быть осторожны в том, как использовать легитимность, которую они выиграли на улицах. Процесс переговоров по Нагорному Карабаху - деликатный вопрос и его крах приведет лишь к новому конфликту", - заключил де Ваал.