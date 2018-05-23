Среда, 23 Мая 2018 12:08

АрмИнфо. Госсекретарь США Майк Помпео выразил энтузиазм в связи с мирной и конституционной сменой власти в Армении, подтвердил дружественный характер отношений Соединенных Штатов Америки с армянским народом, пообещал работать с новым правительством РА для продвижения общих интересов. Об этом говорится в письме Помпео, направленном в Армянский национальный комитет Америки (АНКА).

Письмо пришло в ответ на призыв АНКА к Госсекретарю Помпео, как председателю совета программы "Вызовы тысячелетия", поддержать предоставление гранта Армении на сумму $140 миллионов, который будет направлен на образовательные программы в сферах науки, технологий, инженерии, искусства и математики.

Помпео в ответном письме высоко оценил стремление сконцентрировать внимание на образовательных программах в Армении, однако добавил, что у корпорации нет формального процесса для ускоренного рассмотрения грантов. "Мы надеемся, что в этом году правительство Армении достигнет прогресса в отношении критериев приемлемости для "Вызовов тысячелетия" с тем, чтобы совет директоров смог бы рассмотреть Армению в ходе ежегодного процесса отбора", - отметил госсекретарь США.

В свою очередь, председатель ANCA Раффи Амбарян приветствовал энтузиазм Помпео относительно событий в Армении и выразил надежду на сотрудничество с ним и его командой для поднятия на новый уровень двустороннее сотрудничество.