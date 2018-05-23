Среда, 23 Мая 2018 12:06

АрмИнфо. Процедура перерасчета государственных пенсий в Армении будет значительно упрощена. Поправки в законе "О государственной пенсии" внесены на заседании Национального Собрания РА 23 мая в первом чтении.

Представляя проект поправок, заместитель министра труда и социальных вопросов РА Смбат Саинян отметил, что в настоящее время при перерасчете пенсий требуется представления в социальные службы справки с места работы. Теперь предлагается ограничить этот процесс представлением лишь заявления. Действующая в стране электронная система позволит быстро решить возникшие проблемы заявителей, а справки будет предоставлять налоговая служба. С 1 января 2013 года ежемесячно регистрируются все наемные работники и их доходы. После подачи заявления гражданина государственный орган пересчитает пенсию на основании информации, полученной от другого государственного органа. Ежемесячно в социальные службы Армении с просьбой о перерасчете государственной пенсии обращаются порядка 5-6 тысяч человек. В годовом разрезе с принятием документа будет решена проблема свыше 60 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что новая система позволяет представлять различные справки в течение 15 минут против 5-7 рабочих дней ранее. Этому в немалой степени способствовало упрощение выдачи Национальным архивом Армении процесса выдачи справок совместно с Государственной службой социального обеспечения. Система была разработана при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Напомним, что в 2018 году в Армении средняя пенсия осталась на прежнем уровне - 41 тысяча драмов. Она не подвергается изменениям третий год подряд.