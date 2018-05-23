Среда, 23 Мая 2018 12:03

АрмИнфо. Председатель организационного комитета Медиа Форума Дарига Назарбаева на открытии XV Евразийского Медиа Форума в Алматы поздравила одного из инициаторов создания форума Армена Саркисяна с избранием на пост президента и пожелала Армении мира и процветания.

Сегодня в Алматы проходит официальное открытие XV Евразийского медиа форума, в котором принимают участие свыше 600 делегатов из 60 стран мира.

В первый день на площадке форума состоялся мастер-классы для представителей СМИ, где известные спикеры иностранных СМИ расскажут о современных тенденциях в журналистике. На официальном открытии выступили министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, аким Алматы Бауржан Байбек и Председатель оргкомитета Евразийского Медиа Форума Дарига Назарбаева.

Среди гостей и участников Форума бывший премьер-министр Италии Матео Ренци, представители различных международных организаций и зарубежных СМИ. Повестка ЕАМФ в этом году затрагивает целый ряд актуальных и

важных вопросов современности, включая глобальное переустройство мира, возможные сценарии взаимодействия, концепцию <зеленой экономики>, последствия информационной революции и роль инвестиций.