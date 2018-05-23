Среда, 23 Мая 2018 11:50

АрмИнфо.Федеральное правительство Германии готово не только сохранить нынешние экономические связи с Арменией, но и предпринять шаги в направлении дальнейшего сотрудничества. Об этом накануне в ходе встречи с министром финансов РА Атомом Джанджугазяном заявил посол ФРГ в Республике Армения Матиас Кислер.

В свою очередь, Атом Джанджугазян сообщил, что Министерство финансов

РА намерено продолжить реализацию всех проектов, находящихся в

повестке двусторонних отношений. Министр указал на важность

реализации программы эффективного управления государственными

финансами, в которую большой вклад внесли предприятия государственно­частного партнерства и международные финансовые структуры.

В ходе встречи были обсуждены возможности проведения во второй половине года очередного заседания армяно-германской межправительственной комиссии по финансово- техническим вопросам. Стороны коснулись и других вопросов текущего сотрудничества, подчеркнув важность перспектив расширения двустороннего сотрудничества.