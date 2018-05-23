Среда, 23 Мая 2018 11:47

АрмИнфо. Отношения между Арменией и Кипром имеют исторические корни, и недостатка в теплоте между двумя народами не было, и нет.

Об этом накануне, принимая делегацию во главе с председателем Палаты представителей Республики Кипр Деметрисом Силурисом, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян. "Я рад, что у наших стран общие взгляды на региональные вопросы. Мы придаем большое значение роли Кипра в деле международного признания Геноцида армян, а также предупреждения и осуждения геноцидов", - сказал Никол Пашинян, слова которого приводит пресс-служба правительства Армении.

Премьер-министр высоко оценил позицию Кипра и ее поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Никол Пашинян подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в дальнейшем развитии сотрудничества с Кипром в политической, экономической и социальной сферах, и придает важное значение сотрудничеству с Кипром в рамках отношений Армения-ЕС. Председатель Палаты представителей Республики Кипр поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра и выразил уверенность в том, что сотрудничество между двумя странами получит новый импульс. "Будьте уверены, что мы примем на себя роль представителя Армении в Европейском союзе и попытаемся принять меры по ратификации Всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве и процессу либерализации визового режима", - сказал Деметрис Силурис. Он назвал перспективным расширение сотрудничества в сферах безопасности, экономики, образования и культуры и добавил, что армянская община Кипра может внести свой вклад в этот процесс. Председатель Палаты представителей Республики Кипр считает важным предпринять шаги, направленные на укрепление деловых связей и расширение сотрудничества в этой области.

Собеседники подчеркнули необходимость развития трехстороннего сотрудничества между Арменией, Кипром и Грецией и выразили надежду на то, что в будущем стороны будут продолжать активно работать в этом направлении. Никол Пашинян попросил передать приветствие президенту Кипра Никосу Анастасиадису и подтвердить приглашение принять участие в 17-м саммите Франкофонии, который состоится в Ереване этой осенью.

В ходе встречи собеседники затронули также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.