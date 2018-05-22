Вторник, 22 Мая 2018 18:55

АрмИнфо. Президент Южной Кореи Мун Чже Ин поздравил Никола Пашиняна с вступлением в должность премьер-министра Армении.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, президент Южной Кореи пожелал Николу Пашиняну здоровья и успеха во всех начинаниях, а также процветания Армении.

"От имени правительства и народа Южной Кореи имею честь направить Вам искренние поздравления в связи с вступлением в должность премьер-министра. Уверен, что Ваше избрание отражает стремление граждан страны к изменениям и реформам. Я искренне верю, что под Вашим руководством и во главе с Вами Армения зафиксирует прогресс на пути к стабильности и процветанию. С момента установления дипломатических отношений между нашими странами в 1992 г, Корейская Республика и Армения развивали дружеские и деловые связи. Я ожидаю, посредством тесного диалога с Вашим превосходительством, еще более укрепить сотрудничество", - говорится в послании.