Вторник, 22 Мая 2018 18:13

АрмИнфо. Зампред Республиканской партии, глава парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян подверг критике нового премьера Никола Пашиняна и некоторых членов его кабмина.

В частности, Ашотян заметил, что некоторые заявления Пашиняна и его министров напоминают проявления диктата и противоречат законам. Так, он посчитал неприемлемым заявление нового премьера о том, что мэр Еревана Тарон Маркарян примет его предложение об отставке, если он - Пашинян выступит с таким предложением. "Как может глава исполнительной власти выступать с такими ультимативными предложениями к представителю другой независимой ветви власти - местного самоуправления, избранному мэру. Тут нарушается принцип равноправия ветвей власти и нормы демократии",- заявил Ашотян.

Он также выразил недовольство в связи с видеообращением нового министра образования и науки Араика Арутюняна, в котором он призывает учителей и сотрудников учебных заведений выйти из рядов Республиканской партии. "Это тоже является нарушением закона и норм демократии. Каждый человек свободен в праве выбора политической партии и в своих политических взглядах. Подобные методы - прямой путь к диктату",- заявил Ашотян.

Касаясь развернутой кабмином борьбы с коррупцией, Ашотян заметил, что это очень важный шаг, при этом проводя параллели с бывшим грузинским лидером Михаилом Саакашвили: "В свое время Саакашвили на посту главы Грузии преуспел в деле борьбы с коррупцией, но проиграл в войне 2008 года, в результате чего Грузия лишилась Абхазии и Южной Осетии".

Другой депутат от РПА Самвел Фарманян заметил, что Республиканская партия своими замечаниями добилась того, что премьер Пашинян скорректировал свои ранее озвученные в качестве оппозиционера необдуманные и неверные тезисы по многим важнейшим вопросам. "В противном случае последствия могли бы быть губительны для республики",- заметил он. При этом депутат признал, что в сложившихся условиях Пашинян сделал некоторых корректировки в своих прежних взглядах. "Но эти заявления должны быть подкреплены конкретными действиями, иначе последствия будут необратимыми",- резюмировал республиканец.