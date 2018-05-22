Вторник, 22 Мая 2018 17:59

АрмИнфо. Эстонский премьер-министр Юри Ратас в ходе встречи с послом Армении в этой стране Тиграном Мкртчяном, подтвердил готовность Эстонии продолжить сотрудничество с руководством РА по воплощению в жизнь всех ранее достигнутых договоренностей.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Ратас отметил, что Эстония готова обменяться опытом с Арменией по таким направлениям как электронное управление, управление посредством применения цифровых технологий, модернизации других сфер.

В свою очередь Мкртчян констатировал, что наилучшей площадкой для взаимодействия в вышеуказанных сферах, а также иных экономических областях может стать участие эстонской стороны в экономическом форуме, который пройдет на полях саммита Франкофонии в Ереване в октябре текущего года.

На что премьер Эстонии заметил, что президент страны уже подтвердил свое участие в саммите МОФ в Ереване.

На встрече также рассматривался возможность проведения совместного цифрового форума на высоком уровне. Собеседники также обсудили перспективы сотрудничества Армении и Эстонии в сфере сельского хозяйства.

Мкртчян также заметил, что в июне текущего года в Армении ожидают с визитом министра культуры Эстонии для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных 100-летию РА и Эстонии.