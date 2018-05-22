Вторник, 22 Мая 2018 17:48

АрмИнфо.Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело на основании материалов расследования, проведенного Департаментом внутренней безопасности полиции.

Как сообщает пресс-служба ССС, во время служебного расследования были получены сведения о том, что 17 апреля 2018 года в честь дня Полиции, ряду сотрудников структуры были выданы премии в размере 85000 драмов. После этого сотрудники того же отдела занимающие руководящие должности, превысив свои служебные полномочия, потребовали от коллег, получивших премии, отдать им часть суммы. В целом сотрудники получившие премию выдали отдельным полицейским, находящимся на руководящих должностях сумму в 1.680.000 драмов, часть которой была передана более высоким чинам.

В связи с превышением должностях полномочий со стороны сотрудников полиции, Специальной следственной службой Армении возбуждено уголовное дело по 308 статье УК РА.