Вторник, 22 Мая 2018 17:24

АрмИнфо. Всемирно известный рок-музыкант, солист рок-группы System of a Down Серж Танкян призвал не спекулировать темой Геноцида армян для получения политических дивидендов.

Так отреагировал Танкян на публикацию в eurasianet.org, где отмечается, что по мере ухудшения турецко-израильских отношений, официальный Тель-Авив движется в направлении признания Геноцида армян в Османской империи.

"История не субъективна. Пожалуйста, не используйте Геноцид наших армянских, греческих и ассирийских предков в качестве политического капитала или канонического корма для ваших непродуманных внешнеполитических дискурсов. Если вам не нравится мудак с которым вы спите, то это результат вашего плохого выбора. Признайте Геноцид, потому что это правда", - написал Танкян.

Отметим, что в опубликованной статье отмечается, что на фоне ухудшения отношений между Турцией и Израилем, в израильском Кнессете 16 мая вновь внесли резолюцию по признанию Геноцида армян. Согласно изданию, данный шаг был негативно воспринят и расценивается в качестве шага, который может превратиться вопрос геноцида непристойный политический футбол.