|Оборонное ведомство Армении объявляет о ротации членов общественного совета при министре обороны РА
|Министр обороны Армении отбыл в Астану
|Правительство Армении намерено завершить все совместные с МВФ программы
|Президент Южной Кореи поздравил Никола Пашиняна
|Шармазанов озвучил те вопросы, по которым РПА не даст спуску новому правительству
|Новая оппозиция Армении критикует новые власти
|Президент Эстонии примет участие в саммите МОФ в Ереване
|Специальная следственная служба возбудила уголовное дело в связи со злоупотреблением должностных полномочий сотрудниками полиции
|Городской совет австралийского Райд принял резолюцию в поддержку независимости Арцаха
|Серж Танкян призвал не спекулировать темой Геноцида армян
|В столичном аэропорту Звартноц начался Футбольный год
|По факту смерти рядового Левона Торосяна обвинение предъявлено военнослужащему срочной службы, младшему сержанту
|Независимая консультативная группа Lydian Armenia представила первый годовой отчет по Амулсарскому проекту
|Beeline объявляет об усовершенствовании процесса приема на работу
|В Баку продолжают утверждать: Стороной карабахского конфликта, несущей международную правовую ответственность является Армения
|Шаварш Кочарян: Без участия Арцаха в переговорах по урегулированию карабахского конфликта невозможно найти какое-либо решение
|МИД: Армения не позволит изменения расположения позиций ни на одном участке границы
|Балаян: Участие Степанакерта в переговорах по карабахскому конфликту - это обязательное условие для достижения четкого и долгосрочного мира
|Ереван: Сроки начала частичной реализации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС остаются неизменными
|В торжествах в честь 100-летия первой Республики примут участие и российские военнослужащие
|Президент Армении и премьер в конце мая посетят Грузию
|Ваагн Меликян назначен генсеком МИД Армении
|Министр здравоохранения просит граждан сообщать о случаях коррупции
|BSTDB и Америабанк подписали второй договор на $15 млн для кредитования МСБ
|Ереван: Армения намерена продолжить взаимовыгодное сотрудничество с Ираном
|Армению на следующей неделе посетят глава МИД Франции и заместитель помощника госсекретаря США
|Никол Пашинян поздравил Шарля Азнавура с днем рождения
|Делегация парламента Кипра приняла участие в заседании Национального Собрания Армении
|Источник: Состоялась закрытая встреча Пашинян-Маркарян
|Никол Пашинян доволен тенденциями роста экономики и положительными экономическими ожиданиями
|Источник: Никол Пашинян провел закрытую встречу с армянскими предпринимателями
|Никол Пашинян раскритиковал концепцию "Нация-Армия"
|Премьер-министр Армении подтвердил свое предложение о приостановлении действия камер наблюдения и радаров
|В городе Компиейн стартовали мероприятия в рамках фестиваля "Дни Арцаха во Франции"
|В Ереване пройдет школа реальной журналистики
|Селевые потоки затопили жилые дома жителей села Лернагог
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 22-го мая
|Депутатский мандат Никола Пашиняна перешел Алену Симоняну
|Начальник отдела информации и по связям с общественностью Комитета госдоходов Армении подала в отставку
|Рабочая группа МО Армении принимает участие в 3-й международной конференции по вопросам гуманитарного разминирования
|Бывший министр обороны Армении дал два совета своему студенту - новоназначенному секретарю Совбеза
|Президент Армен Саркисян подписал ряд указов о назначениях в апелляционном суде
|Председатель Общественного совета Армении Вазген Манукян обратился с предложениями к Николу Пашиняну
|Армянская община Казахстана просит акима Актюбенской области разобраться с инцидентом по демонтажу памятника Левону Мирзояну в Актобе
|Председатель постоянной комиссии Парламента по вопросам евроинтеграции и посол Италии в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Минтруда предлагает повысить единовременное пособие при рождении второго ребенка с 50 до 150 тысяч драмов
|Геворг Горгисян: Мы считаем, что накопительная пенсионная система должна действовать на добровольной основе
|Гагик Минасян: Армянская сторона выступает против политизации ПА ОЧЭС
|Пашинян поручил надлежащим образом организовать и провести 17-ый саммит Франкофонии в Ереване
|Для абонентов Beeline звонки в Арцах стали более доступными
|Спикер Парламента: Мы будем только рады, если удастся искоренить коррупцию
|Создается трехсторонний формат межпарламентского сотрудничества Армения-Греция- Кипр
|Свитальский: Мы поможем превратить надежду армянской молодежи в реальность
|В Беларуси открыли памятник легендарному маршалу Баграмяну
|Армения и Кипр обсудили возможности укрепления двусторонних отношений
|Пашинян намерен устранить конституционные препятствия на пути участия Диаспоры в жизни Армении
|Бельгия и Индия выразили готовность продолжить развивать отношения с Арменией
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 21-го мая
|Президент Арцаха выразил соболезнования семье Саркисян в связи с кончиной Греты Саркисян
|Давид Санасарян назначен начальником Государственной контрольной службы Армении
АрмИнфо. Манекены лучших игроков мира по футболу теперь размещены в международном аэропорту "Звартноц". Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе ЗАО "Армения" Международные Аэропорты".
"Этот год - футбольный год. 21-й Чемпионат мира по футболу стартует в России через примерно двадцать дней. Манекены лучших игроков мира теперь размещены в международном аэропорту "Звартноц", с которыми желающие смогут сфотографироваться до окончания чемпионата. Сегодня пассажиры и гости "Звартноц" поприветствовали футболистов под звуки гимна чемпионата и объявили о начале футбольного года", - говорится в сообщении Звартноц. 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018.
|Оборонное ведомство Армении объявляет о ротации членов общественного совета при министре обороны РА
|Министр обороны Армении отбыл в Астану
|Правительство Армении намерено завершить все совместные с МВФ программы
|Президент Южной Кореи поздравил Никола Пашиняна
|Шармазанов озвучил те вопросы, по которым РПА не даст спуску новому правительству
|Новая оппозиция Армении критикует новые власти
|Президент Эстонии примет участие в саммите МОФ в Ереване
|Специальная следственная служба возбудила уголовное дело в связи со злоупотреблением должностных полномочий сотрудниками полиции
|Городской совет австралийского Райд принял резолюцию в поддержку независимости Арцаха
|Серж Танкян призвал не спекулировать темой Геноцида армян
|В столичном аэропорту Звартноц начался Футбольный год
|По факту смерти рядового Левона Торосяна обвинение предъявлено военнослужащему срочной службы, младшему сержанту
|Независимая консультативная группа Lydian Armenia представила первый годовой отчет по Амулсарскому проекту
|Beeline объявляет об усовершенствовании процесса приема на работу
|В Баку продолжают утверждать: Стороной карабахского конфликта, несущей международную правовую ответственность является Армения
|Шаварш Кочарян: Без участия Арцаха в переговорах по урегулированию карабахского конфликта невозможно найти какое-либо решение
|МИД: Армения не позволит изменения расположения позиций ни на одном участке границы
|Балаян: Участие Степанакерта в переговорах по карабахскому конфликту - это обязательное условие для достижения четкого и долгосрочного мира
|Ереван: Сроки начала частичной реализации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС остаются неизменными
|В торжествах в честь 100-летия первой Республики примут участие и российские военнослужащие
|Президент Армении и премьер в конце мая посетят Грузию
|Ваагн Меликян назначен генсеком МИД Армении
|Министр здравоохранения просит граждан сообщать о случаях коррупции
|BSTDB и Америабанк подписали второй договор на $15 млн для кредитования МСБ
|Ереван: Армения намерена продолжить взаимовыгодное сотрудничество с Ираном
|Армению на следующей неделе посетят глава МИД Франции и заместитель помощника госсекретаря США
|Никол Пашинян поздравил Шарля Азнавура с днем рождения
|Делегация парламента Кипра приняла участие в заседании Национального Собрания Армении
|Источник: Состоялась закрытая встреча Пашинян-Маркарян
|Никол Пашинян доволен тенденциями роста экономики и положительными экономическими ожиданиями
|Источник: Никол Пашинян провел закрытую встречу с армянскими предпринимателями
|Никол Пашинян раскритиковал концепцию "Нация-Армия"
|Премьер-министр Армении подтвердил свое предложение о приостановлении действия камер наблюдения и радаров
|В городе Компиейн стартовали мероприятия в рамках фестиваля "Дни Арцаха во Франции"
|В Ереване пройдет школа реальной журналистики
|Селевые потоки затопили жилые дома жителей села Лернагог
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 22-го мая
|Депутатский мандат Никола Пашиняна перешел Алену Симоняну
|Начальник отдела информации и по связям с общественностью Комитета госдоходов Армении подала в отставку
|Рабочая группа МО Армении принимает участие в 3-й международной конференции по вопросам гуманитарного разминирования
|Бывший министр обороны Армении дал два совета своему студенту - новоназначенному секретарю Совбеза
|Президент Армен Саркисян подписал ряд указов о назначениях в апелляционном суде
|Председатель Общественного совета Армении Вазген Манукян обратился с предложениями к Николу Пашиняну
|Армянская община Казахстана просит акима Актюбенской области разобраться с инцидентом по демонтажу памятника Левону Мирзояну в Актобе
|Председатель постоянной комиссии Парламента по вопросам евроинтеграции и посол Италии в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Минтруда предлагает повысить единовременное пособие при рождении второго ребенка с 50 до 150 тысяч драмов
|Геворг Горгисян: Мы считаем, что накопительная пенсионная система должна действовать на добровольной основе
|Гагик Минасян: Армянская сторона выступает против политизации ПА ОЧЭС
|Пашинян поручил надлежащим образом организовать и провести 17-ый саммит Франкофонии в Ереване
|Для абонентов Beeline звонки в Арцах стали более доступными
|Спикер Парламента: Мы будем только рады, если удастся искоренить коррупцию
|Создается трехсторонний формат межпарламентского сотрудничества Армения-Греция- Кипр
|Свитальский: Мы поможем превратить надежду армянской молодежи в реальность
|В Беларуси открыли памятник легендарному маршалу Баграмяну
|Армения и Кипр обсудили возможности укрепления двусторонних отношений
|Пашинян намерен устранить конституционные препятствия на пути участия Диаспоры в жизни Армении
|Бельгия и Индия выразили готовность продолжить развивать отношения с Арменией
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 21-го мая
|Президент Арцаха выразил соболезнования семье Саркисян в связи с кончиной Греты Саркисян
|Давид Санасарян назначен начальником Государственной контрольной службы Армении
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
|Смбат Насибян: "Гражданский договор" нуждается в новом общественном договоре с армянским народом
|Ованес Игитян : Под давлением "улицы" республиканцы неминуемо одобрят реформы Никола Пашиняна
|Сергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающееся
|Арман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликта
|Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»
|Манвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядка
|Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"
|Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и Израилем придает Армении больше шансов на развитие
|Андрей Синяков: Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездой
|Рубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного Кавказа
|Нил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулирования
|Томас де Ваал: Карабахский конфликт разрешит лишь поколение, способное задастся вопросом о его надобности
|Лоренс Броерс: Неразрешенность карабахской проблемы обусловлена взаимоотношениями властей и обществ Армении и Азербайджана
|Вагаршак Арутюнян:Обеспечение нацбезопасности Армении собственной армией и союзом с Россией придает турецко-азербайджанской террористической угрозе безальтернативность
|Арам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента Армении
|Саро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента Армении
|Киро Маноян: Статус-кво может работать на армянство лишь при правильном использовании - увеличении населения Арцаха до 250-300 тысяч
|Эрикас Петрикас: Если хороших примеров будет много, очень много, то тогда все вокруг начнет меняться
|Армен Мартиросян:Стремление Сержа Саргсяна продолжать играть роль первой скрипки не позволяет ему доверять даже ближайшему окружению
|Расим Мусабеков: Перенос президентских выборов в Азербайджане может позволить достичь прорыва на переговорах по Карабаху уже в этом году
|Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
|Гагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этнический
|Сурен Азатян: Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для обеспечения безопасного развития атомной энергетики
|Вардан Восканян: Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкций
|Сергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного внимания
|Александр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальность
|Масис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативность
|Арман Меликян: Россия отнюдь не горит желанием “брать в долю” Турцию в разрешении Карабаха
|Посол России: Надеемся, Армения сможет стать тем самым “мостом сотрудничества” между ЕС и ЕАЭС, между Западом и Востоком
|Премьер-министр Армении подтвердил свое предложение о приостановлении действия камер наблюдения и радаров
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
|Посол: США готовы оказать всяческое содействие новому правительству Армении
|Тарон Маргарян вышел к народу, но отказывается подавать в отставку
|Эдвард Налбандян подвел итоги 10 лет нахождения на посту главы МИД Армении
|Банк ВТБ (Армения) запустил возможность получения процентов по вкладам в момент оформления вкладов
|Gallup: Большинство жителей Армении убеждены - внешние силы не замешаны в "бархатной революции"
|Никол Пашинян рад тому, что Серж Саргсян находится в Армении
|Президент Армении считает, что сможет работать с Николом Пашиняном в случае избрания последнего премьер-министром страны
|Посольство России в Армении отреагировало на некорректное заявление российских экспертов по внутриполитической ситуации в РА: САР обратился в Генпрокуратуру РФ
|СМИ: Серж Саргсян провел встречи не только с представителями РПА, но и c Гагиком Царукяном и Хачатуром Сукиасяном
|Никол Пашинян: Республиканская партия Армении не желает победы народа, но народ все равно победит
|Арарат Мирзоян представил основные задачи временного правительства Никола Пашиняна
|Более 100 журналистов из крупных международных СМИ аккредитовались в МИД Армении для освещения выборов премьера страны
|Ереван и Вашингтон обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|Пашинян перечислил страны, с которыми Армения продолжит активное взаимодействие
|Встреча армянских и российских парламентариев в Ереване ознаменовалась скандалом: Рыжков назвал Пашиняна “недоумком”
|Никол Пашинян: Если бы я знал, что есть иная возможность зафиксировать победу народа, я бы отказался от притязаний на пост премьера
|Никол Пашинян пригласил Карена Карапетяна на переговоры
|Подали в отставку министры от АРФ Дашнакцутюн и два губернатора
|Пашинян: Я не хочу учитывать украинский опыт, потому что это вообще другая история
|Алексей Навальный пристыдил россиян примером Армении
|Пашинян: Карену Карапетяну не следует проявлять премьерских амбиций, ему остается признать победу ненасильственной, бархатной революции
|Артур Багдасарян: Партия "Оринац еркир" примет участие в досрочных парламентских выборах
|Армен Дарбинян: Надо окончательно сломать олигархически-феодальную модель экономики
|Левон Барсегян вышел на свободу
|Госдеп: США рассчитывают тесно сотрудничать с новым правительством Армении
|Никол Пашинян находится в Месте содержания заключенных Еревана
|Ара Баблоян встретился с задержанными депутатами Национального собрания
|Московские армяне собрались на акцию протеста во дворе армянской церкви, Езрас вызвал полицию