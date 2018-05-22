Вторник, 22 Мая 2018 17:08

АрмИнфо. Манекены лучших игроков мира по футболу теперь размещены в международном аэропорту "Звартноц". Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе ЗАО "Армения" Международные Аэропорты".

"Этот год - футбольный год. 21-й Чемпионат мира по футболу стартует в России через примерно двадцать дней. Манекены лучших игроков мира теперь размещены в международном аэропорту "Звартноц", с которыми желающие смогут сфотографироваться до окончания чемпионата. Сегодня пассажиры и гости "Звартноц" поприветствовали футболистов под звуки гимна чемпионата и объявили о начале футбольного года", - говорится в сообщении Звартноц. 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018.