Вторник, 22 Мая 2018 16:12

АрмИнфо. Сформированная компанией Lydian независимая консультативная группа, которая занимается мониторингом проекта освоения месторождения Амулсар, представила свой первый годовой отчет. Об этом в ходе пресс- конференции 22 мая сообщил руководитель группы - доктор Джон Харкер.

<Мы провели оценку Амулсарской программы и разработали 19 достаточно весомых предложений, которые Lydian Armenia может утвердить в рамках реализации Амулсарского проекта>, - подчеркнул он. Глава группы заметил, что предложения, отмеченные в отчете, направлены на повышение эффективности деятельности компании. Вместе с тем, группа независимых экспертов призывала компанию усилить механизмы управления социальной и экономической деятельности компаний-подрядчиков.

В беседе с АрмИнфо член группы, экологический эксперт Айк Акармазян отметил, что в целом экспертные рекомендации затрагивают три блока - социальный, экологический и охрана здоровья. Отдельный раздел в отчете посвящен цианиду, заметил А. Акармазян. <С того момента, когда химвещество будет поставлено в Армению, необходимо установить серьезный контроль со стороны государства, специалистов, общества и других заинтересованных сторон>, - подчеркнул он. Однако сегодня эксперт не видит серьезных проблем, связанных с реализацией Амулсарской программы. <Многие говорят о том, что завтра будет плохо. Поэтому мы предварительно подготовили отчет с рекомендациями, которые позволят избежать негативных последствий при старте процесса золотодобычи>, - пояснил он.

Отметим, что независимая консультативная группа была сформирована в 2017 году. В ее состав вошли армянские и международные эксперты по таким направлениям, как охрана природы, здравоохранение, социальная сфера, права человека. Состоящая из 7 экспертов группа занимается исследованием выполнения компанией Lydian Armenia своих обязательств в соответствии с лучшим международным опытом в горнорудной отрасли.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают также крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в том числе IFC и EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта по строительству и освоению месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.