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 Вторник, 22 Мая 2018 16:12
Алина Оганесян

Beeline объявляет об усовершенствовании процесса приема на работу

Beeline объявляет об усовершенствовании процесса приема на работу

АрмИнфо.Beeline объявляет о внедрении современных и цифровых методов HR-менеджмента.

Как сообщает пресс-служба компании, предварительное интервью для приема на работу уже можно пройти в видеорежиме через сайт Beeline. Также упрощен процесс вовлечения новых сотрудников в коллектив. Чтобы прошедшие отбор лучшие специалисты могли легче интегрироваться и хотели продолжить свою карьеру с Beeline, в компании введена трехмесячная программа поддержки новых сотрудников.

<Быть ответственным работодателем - важнейшее направление нашей стратегии, и мы постоянно улучшаем процессы HR-менеджмента. Во-первых, благодаря видеоинтервью кандидаты могут лучше рассказать о себе. А к уже принятому на работу человеку приставляется более опытный сотрудник, которого мы называем buddy. Его цель - знакомить новоприбывшего с процедурами, культурой компании и, конечно, коллегами. Мы хотим, чтобы все наши сотрудники с первого же дня чувствовали себя востребованными, не были скованны и могли полностью раскрыть свои способности>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Чтобы пройти видеоинтервью, необходимо выбрать нужную вакансию на сайте www.beeline.am, пройти по ссылке в описании работы, записать и выложить ответы на представленные вопросы. При необходимости записать видео можно с нескольких попыток.  Такое решение позволяет кандидатам более полноценно представить свои знания, опыт и достоинства.

Отметим, что кандидаты, отправляющие письменное резюме, могут получить от компании приглашение записать видеоинтервью и при желании воспользоваться им.

Напомним, что ЗАО (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи.

В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане.  Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy". 

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