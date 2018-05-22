Вторник, 22 Мая 2018 16:11

АрмИнфо. В МИД Азербайджана отреагировали на заявление Еревана о необходимости прямого участия Арцаха в переговорах по нагорно- карабахскому урегулированию.

Так, глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев поспешил в очередной раз обвинить Армению в деструктивизме. "Международное сообщество в очередной раз стало свидетелем того, что Армения проводит деструктивную политику в процессе урегулирования конфликта с Азербайджаном, занимается популизмом и политической авантюрой. Армения, грубо нарушила целостность и суверенитет Азербайджана вопреки 2 (4) статьям Устава ООН, оккупировала азербайджанские территории. В марте 1992 года решением Хельсинкского совета министров была создана Минская группа. В качестве сторон конфликта были признаны Армения и Азербайджан, а в качестве заинтересованных в конфликте сторон - армянская и азербайджанская общины нагорно­карабахского региона", - заверил Гаджиев. При этом в Баку убеждены, что стороной конфликта, несущей международную правовую ответственность, является именно Республика Армения. "Ведение Азербайджаном переговоров со страной-оккупантом на протяжении 25 лет является самой большой уступкой агрессору. Конец политики "оккупации и вывод войск" в соответствии с требованиями резолюций Совбеза ООН обеспечат установление мира и безопасности в регионе. Чем скорее осознает Армения эту реальность, тем скорее установится мир в регионе", - заключил Гаджиев.

Отметим, что сегодня пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян на пресс- конференции в Ереване заявил Армения считает, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно мирным путем, на основе предложений сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также в условиях реализации договоренностей, достигнутых после апрельской агрессии. Говоря о вовлеченности Арцаха в урегулирование конфликта, Балаян напомнил, что Степанакерт так или иначе вовлечен в процесс урегулирования, есть множество документом, фиксирующих это. "Вопрос в том, что Азербайджан на протяжении лет отклонял прямые переговоры с Арцахом. Я хотел бы вам напомнить, что основной результат по урегулированию конфликта, соглашение о перемири от 1994 года стало результатом прямых контактов между Азербайджаном и Нагорным Карабахом. Тогдашний президент Нагорного Карабаха Роберт Кочарян встречался президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым, была прямая переписка и есть соответствующая документация. Наша задача сегодня следующая, чтобы власти Азербайджана, которые с 2003 года ведут переговоры от имени Азербайджана, четко осознавали, что лишь прямые переговоры с Арцахом позволят достичь долгосрочного мира. Не так, чтобы мы отказываемся от переговоров. Да, мы как Армения, и как гарант безопасности Арцаха продолжим участие в переговорах, вместе с тем говоря, что участие Степанакерта в переговорах - это обязательное условие для достижения четкого и долгосрочного мира", - подчеркнул представитель МИД Армении.