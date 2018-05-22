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АрмИнфо. Без участия Арцаха в переговорах по урегулированию карабахского вопроса невозможно найти какое-либо решение. Об этом 22 мая заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.
Он также отметил, что рано или поздно Арцах непременно вернется за стол переговоров. "Об этом говорили даже сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Тот факт, что Карабах не участвует в переговорах обусловлен противодействием Азербайджана. Однако, сопредседатели прекрасно понимают, что Армения не может вести переговоры вместо Арцаха", - отметил Кочарян.
Кочарян отметил, что если бы Казанское соглашение было принято для этого, непременно, потребовалось бы согласие Степанакерта, так как большинство вопросов касаются именно НКР. По словам Кочаряна, когда Азербайджан хочет прогресса в переговорах, то он обращается именно к Карабаху. "Так например в 1993-1994 годах, когда стороны собирались принять документ о режиме прекращении огня Баку вел переговоры непосредственно с НКР. А когда документ был уже готов, тогда к нему присоединился Ереван. То есть, если Азербайджан хочет прогресса, он начинает переговоры именно со Степанакертом, а когда Баку это не на руку, он делает вид, что НКР как субъект не существует. Собственно, именно по этой причине в переговорах и нет видимого прогресса. Однако, сопредседатели Минской группы ОБСЕ прилагают все возможные усилия, чтобы конфликт снова не перешел в фазу эскалации", - подчеркнул замминистр ИД.
По словам Кочаряна, именно поэтому в последнее время ведутся переговоры об установлении камер слежения на линии соприкосновения, однако, Баку не соглашается на это.
Также Шаварш Кочарян заявил, что в июне в Ереван прибудут сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в ходе данного визита обязательно состоится встреча сопредседателей с министром иностранных дел. Что касается встречи сопредседателей с президентом или премьером, то на данный момент, на сей счет, пока не были достигнуты договоренности.
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|Beeline объявляет об усовершенствовании процесса приема на работу
|В Баку продолжают утверждать: Стороной карабахского конфликта, несущей международную правовую ответственность является Армения
|Шаварш Кочарян: Без участия Арцаха в переговорах по урегулированию карабахского конфликта невозможно найти какое-либо решение
|МИД: Армения не позволит изменения расположения позиций ни на одном участке границы
|Балаян: Участие Степанакерта в переговорах по карабахскому конфликту - это обязательное условие для достижения четкого и долгосрочного мира
|Ереван: Сроки начала частичной реализации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС остаются неизменными
|В торжествах в честь 100-летия первой Республики примут участие и российские военнослужащие
|Президент Армении и премьер в конце мая посетят Грузию
|Ваагн Меликян назначен генсеком МИД Армении
|Министр здравоохранения просит граждан сообщать о случаях коррупции
|BSTDB и Америабанк подписали второй договор на $15 млн для кредитования МСБ
|Ереван: Армения намерена продолжить взаимовыгодное сотрудничество с Ираном
|Армению на следующей неделе посетят глава МИД Франции и заместитель помощника госсекретаря США
|Никол Пашинян поздравил Шарля Азнавура с днем рождения
|Делегация парламента Кипра приняла участие в заседании Национального Собрания Армении
|Источник: Состоялась закрытая встреча Пашинян-Маркарян
|Никол Пашинян доволен тенденциями роста экономики и положительными экономическими ожиданиями
|Источник: Никол Пашинян провел закрытую встречу с армянскими предпринимателями
|Никол Пашинян раскритиковал концепцию "Нация-Армия"
|Премьер-министр Армении подтвердил свое предложение о приостановлении действия камер наблюдения и радаров
|В городе Компиейн стартовали мероприятия в рамках фестиваля "Дни Арцаха во Франции"
|В Ереване пройдет школа реальной журналистики
|Селевые потоки затопили жилые дома жителей села Лернагог
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 22-го мая
|Депутатский мандат Никола Пашиняна перешел Алену Симоняну
|Начальник отдела информации и по связям с общественностью Комитета госдоходов Армении подала в отставку
|Рабочая группа МО Армении принимает участие в 3-й международной конференции по вопросам гуманитарного разминирования
|Бывший министр обороны Армении дал два совета своему студенту - новоназначенному секретарю Совбеза
|Президент Армен Саркисян подписал ряд указов о назначениях в апелляционном суде
|Председатель Общественного совета Армении Вазген Манукян обратился с предложениями к Николу Пашиняну
|Армянская община Казахстана просит акима Актюбенской области разобраться с инцидентом по демонтажу памятника Левону Мирзояну в Актобе
|Председатель постоянной комиссии Парламента по вопросам евроинтеграции и посол Италии в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Минтруда предлагает повысить единовременное пособие при рождении второго ребенка с 50 до 150 тысяч драмов
|Геворг Горгисян: Мы считаем, что накопительная пенсионная система должна действовать на добровольной основе
|Гагик Минасян: Армянская сторона выступает против политизации ПА ОЧЭС
|Пашинян поручил надлежащим образом организовать и провести 17-ый саммит Франкофонии в Ереване
|Для абонентов Beeline звонки в Арцах стали более доступными
|Спикер Парламента: Мы будем только рады, если удастся искоренить коррупцию
|Создается трехсторонний формат межпарламентского сотрудничества Армения-Греция- Кипр
|Свитальский: Мы поможем превратить надежду армянской молодежи в реальность
|В Беларуси открыли памятник легендарному маршалу Баграмяну
|Армения и Кипр обсудили возможности укрепления двусторонних отношений
|Пашинян намерен устранить конституционные препятствия на пути участия Диаспоры в жизни Армении
|Бельгия и Индия выразили готовность продолжить развивать отношения с Арменией
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 21-го мая
|Президент Арцаха выразил соболезнования семье Саркисян в связи с кончиной Греты Саркисян
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