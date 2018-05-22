Вторник, 22 Мая 2018 14:38

АрмИнфо. Без участия Арцаха в переговорах по урегулированию карабахского вопроса невозможно найти какое-либо решение. Об этом 22 мая заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

Он также отметил, что рано или поздно Арцах непременно вернется за стол переговоров. "Об этом говорили даже сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Тот факт, что Карабах не участвует в переговорах обусловлен противодействием Азербайджана. Однако, сопредседатели прекрасно понимают, что Армения не может вести переговоры вместо Арцаха", - отметил Кочарян.

Кочарян отметил, что если бы Казанское соглашение было принято для этого, непременно, потребовалось бы согласие Степанакерта, так как большинство вопросов касаются именно НКР. По словам Кочаряна, когда Азербайджан хочет прогресса в переговорах, то он обращается именно к Карабаху. "Так например в 1993-1994 годах, когда стороны собирались принять документ о режиме прекращении огня Баку вел переговоры непосредственно с НКР. А когда документ был уже готов, тогда к нему присоединился Ереван. То есть, если Азербайджан хочет прогресса, он начинает переговоры именно со Степанакертом, а когда Баку это не на руку, он делает вид, что НКР как субъект не существует. Собственно, именно по этой причине в переговорах и нет видимого прогресса. Однако, сопредседатели Минской группы ОБСЕ прилагают все возможные усилия, чтобы конфликт снова не перешел в фазу эскалации", - подчеркнул замминистр ИД.

По словам Кочаряна, именно поэтому в последнее время ведутся переговоры об установлении камер слежения на линии соприкосновения, однако, Баку не соглашается на это.

Также Шаварш Кочарян заявил, что в июне в Ереван прибудут сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в ходе данного визита обязательно состоится встреча сопредседателей с министром иностранных дел. Что касается встречи сопредседателей с президентом или премьером, то на данный момент, на сей счет, пока не были достигнуты договоренности.